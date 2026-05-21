Cloud.ru получил кредитный рейтинг ruAA+ от «Эксперт РА»

Cloud.ru, провайдер облачных и ИИ-технологий, объявил о присвоении кредитного рейтинга ruAA+ со стабильным прогнозом от рейтингового агентства «Эксперт РА». Аналитики агентства отметили сильные рыночные позиции компании, высокую рентабельность бизнеса, низкую долговую нагрузку и устойчивую динамику финансовых показателей.

Cloud.ru предоставляет облачную инфраструктуру с поддержкой GPU, публичные и приватные облачные решения, Neocloud — управляемую среду для разработки, обучения и эксплуатации моделей ИИ, а также другие облачные сервисы.

По оценке «Эксперт РА», рынок облачных вычислений продолжает расти двузначными темпами. Среди ключевых драйверов агентство выделяет переход компаний от капитальных затрат на собственную инфраструктуру к модели pay-as-you-go, ограниченный доступ к оборудованию, растущий спрос на GPU-ресурсы для работы с ИИ-моделями и повышение требований к кибербезопасности.

Агентство также отметило сильную динамику финансовых показателей Cloud.ru. По итогам 2025 г. выручка компании выросла на 50%, а EBITDA — на 65%. Аналитики ожидают сохранения положительной динамики на фоне потенциала роста рынка облачных услуг, при этом показатели рентабельности превышают бенчмарки агентства для максимальной оценки.

Отдельно «Эксперт РА» подчеркнуло низкую долговую нагрузку компании: по итогам 2025 г. отношение долга к EBITDA не превышало 0,5x. Долговой портфель представлен преимущественно обязательствами по аренде инфраструктуры ЦОД. Агентство ожидает умеренного роста значения коэффициента до 1x в ближайшие годы на фоне реализации инвестиционной программы.

В настоящее время инфраструктура Cloud.ru включает более 40 тыс. единиц ИТ-оборудования, из которых около 27 тыс. — серверы. Общая мощность используемых стоек в дата-центрах составляет 56,1 МВт.

«Получение кредитного рейтинга ruAA+ подтверждает устойчивость бизнес-модели Cloud.ru и высокий уровень доверия со стороны финансового рынка. Сегодня облачные платформы и AI-сервисы становятся базовой инфраструктурой для цифровой трансформации бизнеса, а спрос на решения для работы с искусственным интеллектом продолжает активно расти. Мы продолжаем развивать инфраструктуру и продуктовые решения, а кредитный рейтинг рассматриваем как инструмент повышения прозрачности компании и расширения возможностей для привлечения финансирования», — отметил исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.