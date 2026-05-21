«Геоскан» и ИТМО открыли молодежное конструкторское бюро

Компания «Геоскан» и университет ИТМО запустили молодежное конструкторское бюро по беспилотным авиационным системам (БАС) и космическим технологиям с упором на создание и применение алгоритмов искусственного интеллекта. Это практико-ориентированная инженерная среда, где студенты и будущие разработчики готовятся к решению реальных производственных задач. Об этом CNews сообщил представитель «Геоскана».

Работа конструкторского бюро выстроена так, чтобы студент освоил полный цикл создания БАС: от проектирования, 3D-моделирования и программирования до прототипирования и испытаний. Участники сфокусируются на разработке алгоритмов искусственного интеллекта и машинного зрения для автономной навигации и обработки данных, а также на создании новых технических решений для беспилотных систем и малых космических аппаратов. В своей деятельности студенты будут применять генеративное проектирование — систему, которая по текстовому описанию и базовой геометрии автоматически создает параметрическую CAD-модель узла.

Студентов различных специальностей и уровней подготовки объединят в проектные команды, которые будут решать реальные задачи «Геоскана». Начинающие инженеры получат возможность освоить основные принципы проектирования и разработки, а более опытные участники смогут попробовать себя в роли лидеров проектов и помочь своим младшим коллегам адаптироваться к рабочим процессам бюро.

«В высокотехнологичных и быстроразвивающихся отраслях требования к кандидатам у работодателей постоянно растут. Нам важно получить специалиста, которого не нужно доучивать, чтобы он приступил к работе. Подобный формат конструкторских бюро на базе образовательных учреждений помогает в этом. Это полезно и для студентов: они получают реальный опыт и более уверенно чувствуют себя на новом месте», — сказал генеральный директор компании «Геоскан» Алексей Юрецкий.

Наставниками участников станут преподаватели факультета систем управления и робототехники ИТМО и специалисты «Геоскана». Такой формат позволит соединить университетскую экспертизу, инженерную практику и реальные требования к продуктовой разработке.

«В ИТМО часто поступают абитуриенты, у которых уже есть идеи проектов и исследований, у других они созревают во время обучения. Для того, чтобы довести их до конкретных продуктов, нужно наращивать множество компетенций. Чем больше студенты погружаются в проблематику и тонкости бизнес-процессов, тем быстрее и качественнее расширяется их карьерный стек, меняется логика мышления. Новое молодежное конструкторское бюро как раз станет местом обмена опытом и знаниями с экспертами индустрии», — отметил ректор университета ИТМО Владимир Васильев.

Студенты ИТМО смогут также проходить стажировки и практики в самом «Геоскане» и включаться в реальные научно-исследовательские и опытно-конструкторские процессы компании, не покидая университет. Работа в бюро зачтется как производственная практика в рамках отдельных учебных дисциплин.

«Геоскан» открыл первое собственное студенческое конструкторское бюро в 2022 г. С 2025 г. компания масштабирует этот опыт и развивает сеть практико-ориентированных центров для изучения технологий в вузах. В июле 2025 г. «Геоскан» открыл совместно с Томским государственным университетом открыл студенческое конструкторское бюро «ГеосканТОМСК» на базе факультета инновационных технологий.