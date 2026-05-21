CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

ГК Softline и «Алми Партнер» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИТ

ГК Softline («Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и компания «Алми Партнер», разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения, договорились о системном партнерстве. Стороны заключили меморандум о научно-исследовательском, технологическом, коммерческом и информационном сотрудничестве, обмене опытом, совместных проектах и разработке отечественных ИТ-решений. Об этом CNews сообщил представитель Softline.

Партнерство ориентировано на практические результаты: разработку финансово-производственных программ, апробацию технологий и укрепление позиций отечественного ПО на рынке с пользой для бизнеса и госструктур.

Партнеры намерены предоставлять друг другу информационную поддержку и доступ к технологиям для оптимизации производства. Также планируется синхронизация усилий по масштабированию опыта, внедрению практик, поиску клиентов и выводу на рынок совместных разработок.

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов
Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов Цифровизация

«Подписание меморандума с "Софтлайн Решениями" – это стратегический шаг для "Алми Партнер", который позволит нам объединить ресурсы в ключевых направлениях, включая обмен данными и совместную разработку программного обеспечения. Мы рассчитываем, что наше сотрудничество будет способствовать тиражированию лучших практик, привлечению новых клиентов и созданию зрелого отечественного ПО, которое поможет компаниям и госструктурам уверенно развивать свою ИТ-инфраструктуру», – сказал Ильгам Мехдиев, старший вице-президент «Алми Партнер».

«С "Алми Партнер" мы объединяем компетенции там, где это важно для результата: в исследованиях и выводе продуктов на рынок. Совместно с нашим партнером мы будем тестировать технологии в реальных проектах и выстраивать путь от идеи до коммерческого продукта. Это ускорит поиск заказчиков и позволит нам предлагать эффективные решения, адаптированные под конкретные задачи госструктур, промышленных предприятий и других ключевых сегментов рынка», – сказал Александр Минин, генеральный директор компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Знаменитый поисковик по пиратским библиотекам проиграл суд издательствам и теперь должен им $20 млн. Но деньги они вряд ли увидят

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

В России с помощью ИИ созданы тихие винты с повышенной тягой для БПЛА

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Российские производители против передачи в сервисы документации на гаджеты. Так их будет проще взломать

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290