ГК Softline и «Алми Партнер» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ИТ

ГК Softline («Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и компания «Алми Партнер», разработчик общесистемного и прикладного программного обеспечения, договорились о системном партнерстве. Стороны заключили меморандум о научно-исследовательском, технологическом, коммерческом и информационном сотрудничестве, обмене опытом, совместных проектах и разработке отечественных ИТ-решений. Об этом CNews сообщил представитель Softline.

Партнерство ориентировано на практические результаты: разработку финансово-производственных программ, апробацию технологий и укрепление позиций отечественного ПО на рынке с пользой для бизнеса и госструктур.

Партнеры намерены предоставлять друг другу информационную поддержку и доступ к технологиям для оптимизации производства. Также планируется синхронизация усилий по масштабированию опыта, внедрению практик, поиску клиентов и выводу на рынок совместных разработок.

«Подписание меморандума с "Софтлайн Решениями" – это стратегический шаг для "Алми Партнер", который позволит нам объединить ресурсы в ключевых направлениях, включая обмен данными и совместную разработку программного обеспечения. Мы рассчитываем, что наше сотрудничество будет способствовать тиражированию лучших практик, привлечению новых клиентов и созданию зрелого отечественного ПО, которое поможет компаниям и госструктурам уверенно развивать свою ИТ-инфраструктуру», – сказал Ильгам Мехдиев, старший вице-президент «Алми Партнер».

«С "Алми Партнер" мы объединяем компетенции там, где это важно для результата: в исследованиях и выводе продуктов на рынок. Совместно с нашим партнером мы будем тестировать технологии в реальных проектах и выстраивать путь от идеи до коммерческого продукта. Это ускорит поиск заказчиков и позволит нам предлагать эффективные решения, адаптированные под конкретные задачи госструктур, промышленных предприятий и других ключевых сегментов рынка», – сказал Александр Минин, генеральный директор компании «Софтлайн Решения» (ГК Softline).