ITFB Group с помощью технологий Yandex B2B Tech будет разрабатывать ИИ-агентов для бизнеса

ITFB Group и Yandex B2B Tech заключили меморандум о сотрудничестве в области создания и внедрения ИИ-агентов на базе платформы Yandex AI Studio. Партнёры планируют вывести на рынок комплексные решения: ИИ-агентов для автоматизации закупок и поиска персонала, а также разрабатывать другие продукты на базе искусственного интеллекта под нужды представителей крупного бизнеса. Об этом CNews сообщил представитель ITFB Group

Помощники на базе ИИ позволят заказчикам оптимизировать рутинные процессы. Например, тендерный агент поможет проанализировать конкурсную документацию, подготовить отчет и маршрутизировать задачи. Интегрированный с ATS-системами ИИ-рекрутер упростит поиск, скрининг и оценку кандидатов, а также проведение первичных интервью. Помимо готовых решений, компании намерены разрабатывать и специализированных помощников для отдельных клиентов. Разработанные ИИ-агенты смогут разворачиваться как в облаке Yandex Cloud, так и в локальной среде (on‑premises). Последнее позволит использовать эти технологии заказчикам с высокими требованиями к информационной безопасности.

В рамках сотрудничества ITFB Group возьмет на себя как процесс внедрения ИИ-агентов в инфраструктуру клиентов, так и консультирование их по технологиям Yandex Cloud. Yandex B2B Tech в свою очередь предоставит технологическую базу и экспертизу по созданию решений на базе искусственного интеллекта.

«Сотрудничество с Yandex B2B Tech открывает для нас возможность предложить заказчикам современные AI-решения, закрывающие реальные бизнес-задачи — от закупок до подбора персонала. Мы видим высокий спрос на автоматизацию этих процессов и готовы тиражировать лучшие практики, опираясь на экспертизу специалистов Yandex Cloud», — сказала Оксана Высочанская, коммерческий директор ITFB Group.

