Итоги года Moneyman по МСФО: активы выросли до 15 млрд рублей

Онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу «Свой») опубликовал аудированную финансовую отчетность по МСФО за 2025 г. Аудит проведен независимым аудитором ФБК в соответствии с международными стандартами аудита (МСА).

По итогам 2025 г. объем активов Moneyman вырос на 6,3% относительно 2024 г. — с 14,1 млрд руб. до 15 млрд руб. Рост активов в основном обусловлен увеличением портфеля займов, за год рост составил 39% — с 7,8 млрд до 10,9 млрд. Это произошло на фоне рекордного объема выдач. Moneyman занял первое место по объему выданных займов в России среди небанковских МФО с показателем 57,1 млрд руб. Одновременно компания вошла в тройку лидеров по объему выданных займов всего рынка МФО по итогам 2025 г.

Moneyman продолжает реализацию стратегии по увеличению сроков предоставляемых займов, что способствует выстраиванию более долгосрочных отношений с клиентами и росту кредитного портфеля. В марте 2025 г. компания осуществила крупное распределение дивидендов в неденежной форме — в виде передачи акций АО «Свой Банк» материнскому холдингу. Данная операция оказала влияние на величину балансового капитала, при этом не затронула размер регулятивного капитала. По итогам 2025 г. отмечается двухкратный рост регулятивного капитала (с 1,1 млрд руб. до 2 млрд руб.) и рост норматива достаточности собственных средств НМФК1 с 9,6% до 15,9%.

Валовая выручка Moneyman в 2025 г. увеличилась на 32,2% — с 18,6 млрд руб. до 24,6 млрд руб. Процентная выручка выросла на 27,3% — с 16,8 млрд руб. до 21,4 млрд руб., следуя за расширением рабочего портфеля займов. Рост процентных доходов был обеспечен, в том числе, изменением структуры портфеля: доля среднесрочных займов увеличилась с 27% до 31,6%, а их объем вырос с 3,2 млрд руб. до 5,5 млрд руб.

В структуре валовой выручки следует отметить увеличение комиссионных доходов — с 1,7 млрд руб. в 2024 г. до 3 млрд руб. в 2025 г. (+76%). Таким образом, доля этих доходов в структуре валовой выручки за год выросла с 9,1% до 12,2%.

Процентные расходы по итогам 2025 г. увеличились на 54,5% — с 1,1 млрд руб. до 1,7 млрд руб. Рост расходов обусловлен увеличением объема привлеченного финансирования для поддержания активного роста портфеля займов. Совокупный объем привлеченных средств, включая банковские кредиты и облигации, вырос c 5,6 млрд в 2024 до 6,9 млрд в 2025 г. В отчетном периоде Moneyman разместил облигации на сумму 1,9 млрд руб. Несмотря на общий рост долговой нагрузки структура заимствований стала более диверсифицированной: объем средств, привлеченных от кредитных организаций, снизился с 5,3 млрд руб. до 4,5 млрд руб. Сформированная структура обязательств обеспечена достаточным покрытием со стороны высокооборачиваемого непросроченного портфеля микрозаймов, что подтверждает сбалансированный подход компании к управлению ликвидностью и финансовой устойчивостью.

Операционные расходы выросли на 32,6% — с 3,9 млрд руб. в 2024 г. до 5,1 млрд руб. в 2025 г. Основной рост был обусловлен увеличением затрат на привлечение новых клиентов (маркетинг), а также расходов, напрямую связанных с выдачей и обслуживанием займов. Административные расходы увеличились на 10% — с 1,2 млрд руб. до 1,3 млрд руб. соответственно. Данная динамика напрямую связана с ростом объема выдач на 18%. Дополнительное давление на расходы оказывал рост затрат на удержание клиентов: участники рынка все активнее конкурируют за повторные выдачи, при этом клиентские базы крупнейших игроков во многом пересекаются.

Прибыль до расходов по налогу на прибыль в 2025 г. относительно 2024 г. осталась практически на том же уровне — 3 млрд руб. против 2,9 млрд руб. соответственно (+2,4%). Чистая прибыль составила 2,2 млрд руб. против 2,3 млрд руб. годом ранее. Динамика показателя во многом обусловлена изменением налоговой нагрузки: с января 2025 г. ставка налога на прибыль в РФ была повышена с 20% до 25%, что оказало непосредственное влияние на итоговый финансовый результат компании.

Зейнал Абдуллаев, финансовый директор Moneyman, сказал: «В 2025 г. нам удалось не только сохранить, но и усилить финансовую устойчивость компании, повысить запас финансовой прочности и укрепить структуру капитала. Это позволяет нам уверенно входить в трансформационный для всего рынка МФО период, соблюдая в полном объеме обязательства перед клиентами, инвесторами и т.д. В сентябре 2025 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг Moneyman на уровне BBB- (прогноз стабильный), что отражает устойчивые позиции компании на рынке, высокую достаточность капитала и рентабельность, комфортную ликвидную позицию при адекватном профиле фондирования, умеренную эффективность сборов по портфелю микрозаймов, а также высокое качество управления бизнес-процессами».