«Киберпротект» и «Гистех» подписали меморандум о развитии безопасности данных ГИС на платформе «ГосТех»

Компания «Киберпротект» и ИТ-компания «Гистех» объявили о подписании меморандума о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор «Киберпротекта» Алексей Бадаев и генеральный директор «Гистех» Алексей Стержантов. Стороны намерены объединить технологические компетенции для повышения уровня защищённости, целостности и доступности данных государственных информационных систем, развёрнутых на платформе «ГосТех».

Взаимодействие компаний будет сфокусировано на развитии и обеспечение сохранности и безопасности данных государственных информационных систем на платформе «ГосТех» с использованием решения для резервного копирования «Кибер Бэкап» компании «Киберпротект». Стороны планируют организовать регулярный обмен опытом и экспертизой по технологиям хранения и защиты данных, совместно участвовать в отраслевых мероприятиях, оказывать информационную поддержку достигнутым результатам. Сегодня «Гистех» уже использует «Кибер Бэкап» в собственной инфраструктуре.

«Подписанный меморандум поможет развивать технологические основы киберустойчивости и бесперебойной работы государственных информационных сервисов в условиях современных цифровых вызовов. Мы готовы делиться экспертизой, накопленной за 10 лет успешной работы с самыми разными организациями, во всех отраслях экономики, включая государственное управление. Именно обмен опытом, особенно в таких масштабных проектах, помогает нам делать продукт лучше, а защиту данных надежнее», — отметил генеральный директор «Киберпротекта» Алексей Бадаев.

«Мы предъявляем высокие требования к отказоустойчивости и надежности процессов хранения и защиты данных как инфраструктуре платформы «ГосТех», над развитием которой мы работаем, так и в предоставляемых на ней сервисах. Партнёрство с “Киберпротектом” позволит нам дополнить экспертизу в области хранения и защиты данных, сценариев их восстановления, что сделает государственные цифровые сервисы более устойчивыми к инцидентам и будет способствовать развитию импортонезависимости в ИТ-инфраструктуре органов власти», — сказал генеральный директор ИТ-компании «Гистех» Алексей Стержантов.

Согласно меморандуму, взаимодействие будет выстроено через проведение рабочих совещаний экспертных групп, взаимных консультаций специалистов, участие в мероприятиях и в других форматах.