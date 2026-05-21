CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

KVADRA и «Россети» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере корпоративной мобильности

KVADRA, бренд клиентских устройств YADRO (входит в ИКС Холдинг), и ПАО «Россети» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере корпоративной мобильности. Документ закрепляет намерение сторон развивать взаимодействие в области информационных технологий. Главная цель партнерства — совместная проработка и внедрение современных отечественных аппаратных решений, которые помогут повысить эффективность и безопасность работы мобильных и выездных сотрудников энергетического холдинга.

Одним из ключевых направлений совместной работы станет подготовка перспективного проекта по масштабному внедрению защищенных планшетных компьютеров. Стороны планируют провести глубокий анализ возможностей такого оборудования и детально обсудить сценарии его применения в повседневных рабочих процессах электросетевого комплекса. В рамках соглашения ПАО «Россети» намерены делиться отраслевой экспертизой и предоставлять разработчикам актуальную информацию о планах перехода на отечественную ИТ-инфраструктуру.

Для успешной реализации планов компании организуют дополнительное многоуровневое тестирование мобильных устройств. Сотрудничество будет выстраиваться через профильные рабочие группы, регулярные совещания и обмен технической документацией. Специалисты ПАО «Россети» примут непосредственное участие в оценке гаджетов, что позволит оперативно давать обратную связь производителю.

«Для нас корпоративная мобильность — это прикладной сценарий, в котором на первый план выходят надежность, информационная безопасность и гибкая адаптация устройств под реальные, зачастую нестандартные задачи заказчика. Совместная работа с крупнейшей электросетевой компанией страны позволит нам значительно глубже проработать технические требования к защищенным планшетам. Мы сможем проверить новые ревизии наших устройств в суровых отраслевых сценариях и гарантировать их бесшовную совместимость с тем программным обеспечением, которое уже используется в защищенном контуре заказчика», — отметил Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA.

«Корпоративная мобильность – важное направление цифровой трансформации Группы «Россети». Безусловным приоритетом является использование отечественных технологических решений. Сотрудничество позволит проверить защищённые планшеты «в полях», чтобы объективно оценить возможности этих устройств для электросетевого комплекса. Уверен, что соглашение будет в целом способствовать развитию российской микроэлектроники», — подчеркнул Константин Кравченко, заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети».

Рекламаerid:2W5zFJcpV9TРекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»ИНН/ОГРН: 7701411241/5147746249668Сайт: www.yadro.com

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Morgan Stanley выдал своим банкирам iPhone с урезанными функциями для использования строго внутри Китая

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Знаменитый поисковик по пиратским библиотекам проиграл суд издательствам и теперь должен им $20 млн. Но деньги они вряд ли увидят

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

В России с помощью ИИ созданы тихие винты с повышенной тягой для БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290