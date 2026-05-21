«МТС Web Services» и «Промис» будут развивать сотрудничество в сфере облачных технологий и ИИ

«MTC Web Services» (MWS), облачная платформа экосистемы МТС, и компания «Промис» подписали соглашение о намерениях, направленное на развитие технологического сотрудничества компаний, в том числе в сфере облачных технологий и искусственного интеллекта.

Сегодня «МТС Web Services» уже предоставляет «Промис» ряд цифровых сервисов, в том числе резервное копирование в облаке MWS Cloud. Новое соглашение предполагает расширение взаимодействия и совместную проработку перспективных направлений цифровизации.

«В рамках соглашения мы хотели бы обсудить дальнейшие задачи, которые MWS мог бы решать с помощью цифровых технологий для нашей компании. Это могут быть, например, облачные мощности или платформы для внедрения больших языковых моделей для беспилотной клининговой техники, автоматизации операций по перемещению грузов, беспилотных тележек. Если MWS примет участие в развитии этих направлений, это будет полезно», — отметил генеральный директор «Промис» Евгений Слиняков.

Стороны также обсудили применение технологий искусственного интеллекта, развитие гибридной ИТ-инфраструктуры и усиление информационной безопасности предприятия.

«Мы переходим от точечного взаимодействия по нескольким решениям к более глубокому сотрудничеству, когда вместе смотрим на весь спектр задач компании «Промис» и на весь спектр нашей технологической линейки. Исходя из нашего опыта и технологий, мы можем реализовать гораздо больше проектов», — сказал коммерческий директор «МТС Web Services» Александр Чеснавский.

