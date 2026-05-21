МТУСИ и HeadHunter расширяют сотрудничество в сфере ИТ-образования и подготовки кадров для цифровой экономики

МТУСИ и HeadHunter подписали соглашение о взаимодействии в сфере реализации образовательных программ по ИТ-направлениям подготовки и развитию практико-ориентированного обучения. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Новое соглашение стало очередным этапом развития стратегического партнерства университета и одной из крупнейших российских платформ в сфере трудоустройства и HR-технологий. Взаимодействие МТУСИ и HeadHunter началось в 2025 г. с подписания соглашения о намерениях, предусматривающего участие в эксперименте по добровольному подтверждению профессиональных ИТ-компетенций специалистов.

Сегодня сотрудничество охватывает широкий спектр направлений — от совместной подготовки кадров в рамках программ «ТОП-ИТ» и «ТОП-ИИ» до внедрения современных карьерных и HR-инструментов в образовательный процесс университета.

Отдельное внимание стороны уделяют вопросам профессиональной адаптации студентов. В образовательный процесс МТУСИ уже внедряются материалы и сервисы hh.ru, направленные на развитие карьерных компетенций, профориентацию и подготовку студентов к выходу на рынок труда. Они используются в рамках дисциплин «Введение в профессию» и «Проектный практикум» на ИТ-направлениях подготовки.

Еще одним важным направлением сотрудничества станет развитие инфраструктуры университета. В 2026 г. HeadHunter планирует передать МТУСИ высокопроизводительное оборудование для модернизации ИИ-платформ и серверного дискового пространства, используемого в образовательном процессе.

«Сегодня работодатели становятся полноценными участниками образовательного процесса, и именно такая модель взаимодействия позволяет готовить специалистов, максимально востребованных в цифровой экономике. Сотрудничество с HeadHunter дает нашим студентам не только доступ к современным карьерным инструментам и практическим кейсам, но и возможность лучше понимать требования отрасли уже на этапе обучения. Для МТУСИ это важный шаг в развитии современной практико-ориентированной модели инженерного и ИТ-образования», — отметил ректор Сергей Ерохин.

