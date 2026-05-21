CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

МТУСИ и «Ростелеком» расширяют сотрудничество в сфере подготовки ИТ-кадров и цифровых технологий.

МТУСИ и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования, науки и подготовки специалистов для цифровой экономики. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Документ закрепляет развитие стратегического партнерства университета и одного из крупнейших технологических и телекоммуникационных операторов страны.

Стороны планируют совместно развивать практико-ориентированное обучение, участвовать в реализации образовательных инициатив и создавать новые возможности для профессиональной подготовки студентов МТУСИ.

Соглашение предусматривает взаимодействие в области разработки и актуализации образовательных программ, организации практик и стажировок, проведения совместных научно-образовательных мероприятий, а также вовлечения экспертов «Ростелекома» в образовательный процесс университета.

Особое внимание стороны планируют уделить подготовке специалистов по перспективным направлениям цифровой экономики — сетевым технологиям, информационной безопасности, искусственному интеллекту, анализу данных и цифровой инфраструктуре.

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов
Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов Цифровизация

Студенты МТУСИ смогут получить доступ к реальным индустриальным кейсам, современным технологическим решениям и практическому опыту работы в одной из крупнейших ИТ-компаний страны.

Кроме того, сотрудничество предполагает развитие совместных проектов в области цифровой трансформации, поддержку талантливых студентов и расширение возможностей для раннего профессионального старта обучающихся.

«Сегодня эффективная подготовка инженерных и ИТ-кадров невозможна без тесного взаимодействия университетов и ведущих технологических компаний. Партнерство с “Ростелекомом” позволяет нам усиливать практическую составляющую образовательных программ и формировать у студентов компетенции, востребованные в современной цифровой экономике. Для МТУСИ это важный шаг в развитии современной модели инженерного образования, ориентированной на реальные запросы отрасли», — отметил ректор Сергей Ерохин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Morgan Stanley выдал своим банкирам iPhone с урезанными функциями для использования строго внутри Китая

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Знаменитый поисковик по пиратским библиотекам проиграл суд издательствам и теперь должен им $20 млн. Но деньги они вряд ли увидят

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

В России с помощью ИИ созданы тихие винты с повышенной тягой для БПЛА

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290