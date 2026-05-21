Цифровая трансформация машиностроения и ее кадровый потенциал (дайджесты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ изучает аспекты цифровой трансформации машиностроения, оценивает необходимый для этого ресурсный, в частности кадровый, потенциал организаций отрасли, а также их текущий уровень использования цифровых технологий и перспективный спрос. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Эмпирической базой для анализа послужили результаты обследования более 1,7 тыс. организаций машиностроения, проведенного в 2025 г. в рамках Мониторинга цифровой трансформации бизнеса. К машиностроению отнесены производители: компьютеров, электронных и оптических изделий (код по ОКВЭД2 – 26); электрооборудования (27); машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28); автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29); прочих транспортных средств и оборудования (30).

Главные выводы

Большинство обследованных организаций машиностроения (93%) уже используют хотя бы одну цифровую технологию из включенных в мониторинг, а в среднем — пять; наиболее востребованы — станки с ЧПУ и системы цифрового проектирования и моделирования. В среднем каждая третья организация является потенциальным пользователем решений на основе искусственного интеллекта; уровень текущего их применения варьирует в диапазоне от 2,9% (ИИ-агенты) до 14,1% (технологии обработки визуальных данных, включая компьютерное зрение).

Внедрение цифровых технологий считают перспективным почти все обследованные предприятия машиностроения (94%); немногим менее половины относят это к своим стратегическим приоритетам (46%) или имеют конкретные планы по внедрению цифровых технологий в ближайшие три года (48%); почти треть (30%) отмечают, что их конкурентоспособность существенно зависит от применения цифровых решений.

Затраты на внедрение и использование цифровых технологий у значительной доли обследованных организаций (39%) составляют до 1 млн руб. Инвестиции выше этой отметки и до 50 млн руб. осуществляют 44% предприятий. От 100 млн руб. в год на цифровые решения расходуют чуть более 7% обследованных организаций, среди крупных — такой бюджет примерно у 12% компаний.

Нехватку финансовых ресурсов, необходимых для комплексной модернизации производственного оборудования и реализации проектов по внедрению новых технологий, предприятия машиностроения чаще всего называли ключевым барьером цифровизации (57%). Второй по важности ресурсный барьер — длительные сроки окупаемости таких проектов. Кадровые ограничения связаны в первую очередь с дефицитом специалистов гибридных профессий, высококвалифицированных рабочих, инженерно-технических кадров и ИКТ-специалистов.

Большинство обследованных компаний (80%) оценили уровень цифровых навыков своих сотрудников как релевантный для выполнения текущих обязанностей. Примерно в каждой третьей уровень компетенций специалистов, занятых в разработке и производстве, назвали достаточным для работы со всеми цифровыми технологиями, используемыми в производственном процессе, а также позволяющим осваивать новые.

На рынке труда по-прежнему доминирует модель, при которой специалисты обладают либо глубокой отраслевой экспертизой, либо развитыми ИТ-навыками. Обследованные компании машиностроения, особенно крупные, стремятся создать благоприятную среду для развития кадрового потенциала и совершенствования цифровых навыков своих сотрудников. Так, на постоянное их развитие нацелены более чем в половине обследованных организаций; еще в 42% — их наличие учитывают при принятии кадровых решений.