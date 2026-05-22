CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

68% россиян убеждены, что при необходимости смогут быстро найти работу

Сегодня сразу 72% россиян уверены в стабильности своей карьеры, кроме того, 68% не сомневаются, что при необходимости смогут найти новую работу за три месяца и быстрее, выяснили аналитики hh.ru. Самыми уверенными в возможности оперативного трудоустройства оказались представители «Розничной торговли» (77%), «Строительства, недвижимости» (76%) и сферы «Продажи, обслуживание клиентов» (75%). Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Команда исследований hh.ru провела опрос среди более 20 тыс. работников и соискателей с 1 апреля по 10 апреля 2026 г.

В топ-10 профессиональных областей, где соискатели наиболее оптимистично оценивают свои перспективы в ближайший квартал, вошли также «Транспорт, логистика, перевозки» (75%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (75%), «Автомобильный бизнес» (75%), «Страхование» (73%), «Домашний, обслуживающий персонал» (72%), «Рабочий персонал» (71%) и «Административный персонал» (70%).

«Уверенность соискателей в быстром поиске работы напрямую коррелирует с текущей структурой спроса на рынке труда. Мы видим, что в топ-10 самых востребованных специальностей со стороны работодателей входят именно те профкатегории, представители которых высоко оценивают свои шансы на трудоустройство в ближайшие месяцы. Так, чаще всего компании ищут специалистов из сфер «Рабочий персонал» (22% от всех активных вакансий), «Продажи и обслуживание клиентов» (20%) и «Производство и сервисное обслуживание» (16%)», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

Основатель «Делимобиля» одолжит компании 10 миллиардов — в 10 раз больше обещанного

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Работайте бесплатно. Крупнейшая в мире платформа для «белых» хакеров срезала выплаты за критические уязвимости почти до нуля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290