CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

«Авито» объявил о запуске набора на программу подготовки аналитиков

Технологическая платформа «Авито» открыла набор на Avito Analyst Bootcamp — годовую программу стажировки для начинающих аналитиков. Участники смогут развивать навыки в продуктовой аналитике и BI-разработке, работать с большими данными и решать прикладные задачи вместе с командами «Авито». В результате прохождения программы стажеры смогут вырасти до уровня миддл-специалиста всего за один год. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Сбор заявок на Avito Analyst Bootcamp продлится до 4 июня 2026 г. Подать заявку могут кандидаты, которые: владеют базовыми знаниями SQL и Python; готовы работать от 30 часов в неделю удаленно или в одном из пяти офисов «Авито»; учатся на 2–4 курсе бакалавриата, 1–2 курсе магистратуры, 3–5 курсе специалитета или уже получили диплом по технической, математической или ИT-специальности.

На протяжении всего буткемпа учеников будет поддерживать наставник, а опытом можно обмениваться в комьюнити стажеров. Важно, что присоединиться к буткемпу можно как очно, так и дистанционно — участвовать могут кандидаты из любого региона страны. У стажеров с лучшими результатами будет возможность продолжить работу в «Авито».

Отбор в программу пройдет в несколько этапов. До 4 июня 2026 г. нужно заполнить заявку и отправить резюме. Затем кандидатов ждет тест и видеоинтервью. После этого состоятся два собеседования: одно с аналитиком или BI-разработчиком, второе — с руководителем и HR. На время стажировки участникам также будут доступны дополнительные курсы и обучающие материалы, чтобы системно прокачать навыки и знания в смежных областях.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

Запуск буткемпа стал очередным этапом в развитии образовательных и карьерных программ «Авито» для молодых ИT-специалистов. Компания усиливает аналитические команды, которые помогают развивать продукты платформы, улучшать пользовательский опыт и принимать решения на основе данных.

«Аналитика в «Авито» играет важную роль в развитии продуктов, улучшении пользовательского опыта и принятии бизнес-решений. Именно поэтому для нас важно не только привлекать молодых специалистов, но и обеспечивать им прозрачный и понятный трек развития: работу с реальными задачами, поддержку наставников, обучение и профессиональное сообщество. Благодаря буткемпу участники могут быстро погрузиться в практику и за год значительно прокачать свои навыки в продуктовой аналитике или BI-разработке до уровня миддл-специалиста», — отметила Татьяна Семина, руководитель направления работы с молодежью компании «Авито».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Экспорт технологий и регуляторного опыта — следующий шаг для российского сектора кибербезопасности, — Владимир Сакович, Sk Capital

Российский ИТ-гигант радикально сокращает штат. Уволены сотни человек, и это лишь начало – людей заменяют на роботов и алгоритмы

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Новым куратором ИТ-отрасли в Минцифры может стать выходец из Администрации Президента

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

Производитель «скоростной» заплатит $1,1 млн. Его память работает быстро, только если подкрутить BIOS

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290