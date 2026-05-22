«Авито Подработка» и Авито Реклама»: 59% россиян планируют подрабатывать летом 2026 года

«Авито Подработка» и «Авито Реклама» опросили 10 тыс. россиян и выяснили, сколько из них собираются подрабатывать в летний период. В общей сложности 59% опрошенных либо уже подрабатывают на постоянной основе, либо планируют найти дополнительный заработок летом 2026 г. Из них 20% точно будут искать подработку на этот период, 27% допускают такую возможность, а 12% подрабатывают круглый год, вне зависимости от сезона. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Самый популярный формат подработки у россиян — дополнительные задачи на основном месте работы (17%). Следом идут курьерская доставка, такси и перевозки (16%), бытовые услуги — ремонт, клининг, садовые работы (14%), склад и логистика (13%). Каждый десятый (10%) рассматривает работу на открытом воздухе — озеленение, мойку окон и авто. В летний топ также входят смены в кафе и на верандах (9%), уход за детьми, животными и пожилыми (8%), а также продажи на рынках, ярмарках и сезонных точках (8%). Еще 7% готовы поработать на фестивалях и спортивных событиях, по 5% — аниматорами или вожатыми в лагерях.

Причем мужчины для подработки чаще выбирают доставку, такси и перевозки (22% против 10% среди женщин), а также оказание бытовых услуг вроде ремонта или сборки мебели (20% против 8% у женщин). Женщины, в свою очередь, чаще рассматривают услуги по уходу за детьми, животными и пожилыми (12% против 4% среди мужчин), а также смены в кафе, ресторанах и на летних верандах (10% против 7%).

Что касается ожидаемого дохода, 42% опрошенных рассчитывают заработать до 30 000 рублей в месяц, 31% — от 30 001 до 60 000 руб., 10% — от 60 001 до 100 000 руб., еще 5% — более 100 000 руб. Средний ожидаемый доход от подработки среди тех, кто определился с суммой, составляет около 41 000 руб. в месяц.

Заработанные на подработке деньги россияне чаще всего планируют направлять на повседневные расходы (33%) или откладывать (29%). Еще по 18% опрошенных намерены потратить их на путешествия и отпуск, а также на крупные покупки — технику, мебель, ремонт или автомобиль. 12% собираются купить подарки близким, 11% — потратить на хобби и саморазвитие. На развлечения и события деньги потратят 7% респондентов, а на запуск или развитие собственного дела — 6%.

Ключевым фактором выбора летней подработки остается гибкость графика — его отметили 47% респондентов, причем возможность подрабатывать в удобное время женщинам (53%) важна больше, чем мужчинам (41%). Для 30% важна возможность получать оплату сразу после смены. 28% обращают внимание на безопасность и надежность места подработки, еще 28% — на близость к дому или месту работы или учебы. Для 21% значим быстрый старт без длительных собеседований и оформления. 17% считают важным, чтобы занятость была нестандартной и отличалась от основной деятельности. Возможность работать на свежем воздухе отметили 11% опрошенных.

«Зумеры остаются самым подрабатывающим поколением: 41% молодых людей 18–24 лет точно знают, что будут подрабатывать этим летом, тогда как в среднем по России таких 20%. С началом каникул и освобождением от учебы у них появляется окно для дополнительного заработка. И они подходят к нему осознанно: чем моложе респонденты, тем чаще они откладывают заработанное, а не тратят сразу. Среди опрошенных 18–24 лет копить планируют 39%, среди 25–34 лет — 34%, а в среднем по выборке — 29%. Ожидаемый доход у зумеров тоже чуть выше — 46 150 руб. в месяц, у россиян 25–34 лет — 44 545 руб.», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

Основными источниками информации о подработке остаются рекомендации друзей и знакомых (50%), а также реклама на сайтах объявлений и маркетплейсах (40%). Реже респонденты называют рекламу в поисковых системах и соцсетях (по 21%). Реклама на видеоплатформах и в сервисах коротких видео набирает 9% и 8% соответственно. Телевизионную рекламу отметили 7% опрошенных.

«Среди молодой аудитории онлайн-реклама занимает заметное место среди источников информации о подработке. Через рекламу на сайтах с объявлениями о таких вариантах узнают 50% респондентов 18–24 лет и 45% участников опроса 25–34 лет. Этот канал также лидирует во многих крупных городах: в Казани его отметили 54% опрошенных, в Уфе — 50%, в Краснодаре — 49%», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств.

Также значительная часть респондентов учитывает онлайн-рекламу при выборе работодателя: 11% называют ее одним из ключевых факторов, 28% — принимают во внимание наряду с другими критериями, 30% периодически обращают внимание на рекламные предложения. Полностью самостоятельное решение без влияния онлайн-рекламы принимают 31% опрошенных.

