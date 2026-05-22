«ДОМ.РФ Технологии» запускает центр корпоративного обучения для строительной отрасли

На базе ИТ-компании ДОМ.РФ запущена Академия «ДОМ.РФ Технологии»: новое направление для обучения и развития кадров строительной отрасли. Академия аккумулирует лучшие практики и поможет компаниям разрабатывать образовательные программы под конкретные задачи: от развития цифровых и управленческих навыков команд до подготовки специалистов к внедрению новых инструментов, процессов и технологических решений.

«Рынок образовательных программ для строительной отрасли активно развивается, но вместе с этим растёт запрос на качество, прикладную ценность и понятную систему развития профессиональных навыков. Для нас принципиально, что Академия — это не набор курсов, а инфраструктура для непрерывного образования, которая помогает разным участникам отрасли получать доступ к актуальным знаниям. Такой подход важен и для бизнеса, и для образовательных организаций, и для регионов, где сегодня формируется кадровый, в том числе цифровой, потенциал строительной отрасли», — отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

В основе работы Академии «ДОМ.РФ Технологии» — экспертиза группы компаний и института развития ДОМ.РФ, участие ведущих отраслевых экспертов, университетов и профессиональных организаций, а также компетенции команды «ДОМ.РФ Технологии» в образовательном проектировании. В фокусе: девелопмент, архитектура, управление территориями, региональное развитие и цифровая трансформация отрасли.

В продуктовую линейку Академии войдут решения для профессионального рынка. Отдельное внимание уделено форматам, которые позволяют быстро переводить отраслевую экспертизу в прикладное обучение: программам повышения квалификации, коротким интенсивам и практико-ориентированным курсам.

«Сегодня образовательный продукт для строительной компании — это уже не только инструмент развития сотрудников. Он может работать шире: усиливать экспертизу бренда, помогать выстраивать диалог с рынком, партнёрами и будущими кадрами, а также становиться самостоятельным коммерческим направлением. Мы видим, что у многих компаний есть сильная внутренняя экспертиза. Академия “ДОМ.РФ Технологии” готова помогать в её развитии: от проработки идеи, проектирования программы и привлечения экспертов до производства, запуска и сопровождения», — добавил Александр Лукьянов, генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии».

Помимо коммерческих программ, Академия планирует развивать отраслевые инициативы, направленные на подготовку кадров для строительной отрасли. Среди приоритетов: сотрудничество с вузами и колледжами, профориентационные проекты для молодых специалистов и школьников.

Подробности — на сайте академия.дом.рф.