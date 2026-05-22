«Газпром нефть» и «Горький Тех» договорились о совместном развитии инноваций в топливном бизнесе

Стороны подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое предполагает работу с локальными стартапами в сферах искусственного интеллекта, финансовых технологий и общественного питания на АЗС.

Компания «Газпром нефть» и проектный офис правительства Нижегородской области «Горький Тех» планируют сообща проводить селекцию технологических решений региональных стартапов для развития инфраструктуры и сервисов в российском топливном ритейле. Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

Главная цель партнерства – развитие инноваций и внедрение современных решений в топливный бизнес. Координировать взаимодействие с региональными ИТ-компаниями будет «Горький Тех», а эксперты «Газпром нефти» помогут выбрать наиболее перспективные проекты и дадут возможность их авторам испытать свои разработки в условиях реальных бизнес-процессов компании.

По словам директора по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрия Шепельского, розничная сеть АЗС компании имеет собственную команду высококлассных специалистов корпоративной ИТ-платформы и уникальный опыт превращения перспективных идей рынка в работающие продукты. Он отметил, что за шесть лет работы акселератора «Газпром нефти» StartupDrive через него прошло более 50 стартапов, и каждый третий проект был интегрирован в бизнес-процессы компании – от обучающей платформы для сотрудников АЗС до клиентского приложения для автомобилистов.

«Сотрудничество с «Горький Тех» и Нижегородской областью открывает для нас доступ к новому пулу талантливых команд, – уверен Шепельский. – Их лучшие решения получат возможность масштабирования на сети АЗС и обеспечат автомобилистам еще более персонализированный и быстрый сервис».

Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Региональные продажи»
В пресс-службе добавили, что лучшие разработки, успешно прошедшие апробацию в реальных производственных процессах, станут частью ИТ-продуктов компании. Это позволит повысить операционную эффективность топливно-логистической инфраструктуры и обеспечить дополнительный комфорт для клиентов АЗС.

«Сегодня региональные ИТ-компании готовы создавать решения для реальных отраслевых задач, и наша цель – помочь таким проектам получить доступ к пилотированию, экспертизе и дальнейшему масштабированию», – заявил директор АНО «Горький Тех» Роман Рензин. Он отметил, что партнерство с «Газпром нефтью» станет мощным катализатором для развития всей региональной ИТ-экосистемы и создания конкурентоспособных отечественных цифровых решений. «Это возможность выстроить прямой мост между запросами крупного бизнеса и нижегородскими технологическими командами», – резюмировал Рензин.

