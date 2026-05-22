CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Бизнес Инвестиции и M&A
|

«ИКС Холдинг» усиливает направление информационной безопасности

«ИКС Холдинг» объявил о завершении сделки по приобретению компании Crosstech Solutions Group, российского разработчика решений для мониторинга, контроля и комплексной защиты от внутренних ИБ-угроз. Сделка направлена на усиление продуктового портфеля в области защиты данных и позволит ускорить вывод на рынок новых решений за счёт синергии команд разработчиков.

Crosstech Solutions Group войдёт в состав «ИКС Безопасность» — ИБ-направления холдинга, которое уже объединяет разработчика решений «Гарда» и сервисную компанию «Бастион». Вместе компании закрывают полный цикл задач в сфере информационной безопасности: защиту корпоративных данных и сетевой инфраструктуры, аудит и мониторинг, внедрение ИБ-решений, а также защиту цифровых сервисов и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Объединение экспертизы позволит закрыть собственными продуктами 100 % запросов бизнеса любого масштаба в области защиты корпоративных данных.

На первом этапе планируется создание высоконадёжных систем защиты для банковской отрасли. В дальнейшем разработанная модель будет масштабирована на государственный сектор, объекты КИИ и транспортно-логистические организации.

Генеральным директором Crosstech Solutions Group назначен Рифкат Загитов. Рифкат обладает более чем 15-летним опытом работы в ИТ-компаниях. Прошёл путь от системного инженера до руководителя продуктового направления. До назначения на текущую должность работал заместителем генерального директора в компании «Бастион».

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью
Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью безопасность

«Crosstech усиливает нашу способность защищать не отдельные системы, а целые отрасли. Транспорт, финансы, государственный сектор – везде, где сбой в безопасности означает реальные последствия для людей и экономики, мы теперь можем работать как единая система, а не набор продуктов», — отметил генеральный директор «ИКС Холдинга» Алексей Шелобков.

«Фундамент, заложенный командой Crosstech Solutions Group, позволяет переходить от этапа активной разработки к системному масштабированию бизнеса. В рамках нового вектора развития мы намерены последовательно усиливать технологическую экспертизу и выстраивать долгосрочную экосистему решений, способную отвечать на растущие вызовы рынка. Синергия команд позволит ускорить развитие решений и укрепить наши позиции», – отметил Александр Ковалевский, генеральный директор «ИКС Безопасность».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Основатель «Делимобиля» одолжит компании 10 миллиардов — в 10 раз больше обещанного

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

Власти США выделяют IBM $1 млрд на гигантскую фабрику квантовых чипов

Узбекистан становится новой точкой роста для цифровых компаний

Работайте бесплатно. Крупнейшая в мире платформа для «белых» хакеров срезала выплаты за критические уязвимости почти до нуля

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Обзор умной лампы Govee RGBICWW Table Lamp 2 Pro Sound by JBL: главная по светомузыке

Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: ультралегкий компаньон для ЗОЖ и спорта

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290