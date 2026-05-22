Maintex FabricaONE.AI объявила о начале стратегического партнерства с NVI Solutions

Maintex FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и NVI Solutions заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области промышленной цифровизации с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). Партнерство объединит экспертизу NVI Solutions в области компьютерного зрения и интеллектуального анализа видеоданных с опытом Maintex в цифровизации и управлении производственными активами предприятий.

NVI Solutions разрабатывает решения в сфере промышленной видеоаналитики, цифровых платформ и автоматизации производственных процессов на базе алгоритмов ИИ. Технологии компании позволяют предприятиям внедрять современные инструменты контроля и анализа данных, повышая эффективность операционной деятельности и качество управленческих решений.

Maintex, входящая в группу FabricaONE.AI, обладает значительным опытом внедрения методик управления надежностью оборудования, оптимизации процессов технического обслуживания и цифровизации предприятий в капиталоемких индустриях.

Роман Ромахин, исполнительный директор компании Maintex FabricaONE.AI, отметил: «Сотрудничество с NVI Solutions — это важный шаг для развития цифровой трансформации в промышленности. Объединяя наши компетенции, мы сможем предложить клиентам по-настоящему комплексные решения, которые не только повысят эффективность ремонтных работ, но и обеспечат новый уровень промышленной безопасности, минимизируют простои и усилят контроль над производственными процессами».

Взаимодействие партнеров в рамках соглашения позволят увеличить эффективность решений для промышленных компаний. В частности, они обеспечат рост уровня промышленной безопасности, контроля над производственными процессами, сокращение простоев оборудования.

