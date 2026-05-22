МТС объявляет рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов за 2025 год

МТС объявляет о решениях, принятых Советом директоров компании на заседании 21 мая 2026 г. Совет директоров МТС рекомендовал годовому заседанию Общего собрания акционеров, которое состоится 23 июня 2026 г., одобрить выплату дивидендов за полный 2025 г. в размере 35,0 руб. на одну обыкновенную акцию МТС номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Совет директоров рекомендовал годовому заседанию Общего собрания акционеров определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2025 г., – 9 июля 2026 г. В случае принятия положительного решения акционерами общий размер выплачиваемых МТС дивидендов по итогам 2025 г. составит 69,9 млрд руб.

Годовое заседание Общего собрания акционеров пройдет в очной форме. Место проведения собрания – Центр событий РБК (Москва, Космодамианская набережная, д.52, стр.7). Список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 31 мая 2026 г.