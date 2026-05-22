МТУСИ и «Группа Астра» приступили к совместной практико-ориентированной подготовке ИТ-кадров

Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ) и российский разработчик инфраструктурного и системного ПО «Группа Астра» заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны объединят научный, учебный и кадровый потенциал, чтобы готовить студентов по ИТ-специальностям с учетом реальных потребностей отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Главная цель партнерства — сделать образование более практичным, повысить мотивацию будущих специалистов и привлечь талантливую молодежь в сферу информационных технологий.

Предполагается, что «Группа Астра» в рамках соглашения включится в учебный процесс вуза. Сотрудники компании будут преподавать отдельные учебные предметы, курсы и дисциплины, связанные с информационными технологиями, а также помогать разрабатывать и актуализировать образовательные программы. В МТУСИ откроется специализированная лаборатория «Группы Астра». Новая площадка станет центром обучения студентов отечественным программным продуктам и современным технологиям, востребованным в российской цифровой индустрии. Кроме того, компания поможет студентам ИТ-специальностей МТУСИ трудоустроиться на время практики.

Отдельное внимание будет уделено софинансированию обучения по программам высшего образования для топ-специалистов в области искусственного интеллекта и цифровой трансформации в рамках федеральных проектов на базе Аналитического центра при Правительстве России. Университет, в свою очередь, предоставит все необходимые условия для занятий и допуска сотрудников «Группы Астра» к преподаванию.

«Подписание соглашения с «Группой Астра» — важный шаг в системной подготовке современных ИT-специалистов. Благодаря актуализации учебных программ, совместным образовательным мероприятиям, организации практики и другим инициативам, предусмотренным нашей дорожной картой, студенты смогут работать с реальными задачами: создавать решения в области информационных технологий, проходить стажировки и участвовать в пилотных проектах. Это позволит им уже на старте карьеры становиться востребованными инженерами и разработчиками. Мы сосредоточены не только на передаче знаний, но и на формировании практических навыков, проектного мышления и способности доводить разработки до коммерческого результата. Такой формат сотрудничества обеспечит практическую направленность обучения, ускорит внедрение инноваций и укрепит образовательные связи между МТУСИ и «Группой Астра», — отметил Сергей Ерохин, ректор Московского технического университета связи и информатики.

«Мы серьезно подходим к развитию образования в области ИТ, поддерживая национальную программу «Цифровая экономика РФ», именно поэтому уделяем большое внимание вопросу, связанному с подготовкой высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий. Нам важно, чтобы будущие ИТ-специалисты еще в стенах университета знакомились с нашими продуктами, понимали их архитектуру и учились работать в экосистеме российского ПО. Вместе с МТУСИ — одним из лидеров в подготовке кадров для связи и информатики — мы выстроим систему, где теория идет рука об руку с практикой, а лучшие студенты получат возможность сразу применить знания на деле», — сказал Николай Прянишников, первый заместитель генерального директора «Группы Астра».

