Сбербанк открыл набор на оплачиваемую стажировку для школьников

Московские школьники смогут пройти оплачиваемую стажировку в Сбербанке. Стажеры поработают над реальными бизнес-задачами и пройдут полный цикл разработки продукта — от генерации идей и исследования аудитории до презентации своих решений топ-менеджменту компании. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Чтобы попасть на стажировку, нужно заполнить форму заявки на сайте и прикрепить ссылку на выполненное тестовое задание. 20 человек, успешно справившихся с заданием, попадут на стажировку в Сбербанк. Кандидатам должно быть от 15 до 17 лет, проживать в Москве или Подмосковье (стажировка предполагает очное присутствие в офисе Сбербанка).

Программа рассчитана на пять недель. За это время школьники познакомятся с разными направлениями Сбербанка — от кибербезопасности до вселенной маскота «СберКота». Работать они будут в командах вместе с экспертами компании. Наставники помогут им на всех этапах стажировки, расскажут, как устроен бизнес на практике и какие инициативы действительно заслуживают внимания.

Кроме проектной работы, у стажеров будет насыщенная образовательная программа: лекции и практические сессии от экспертов Сбербанк по искусственному интеллекту, Lovemark-стратегии, исследованиям аудитории, инвестициям, карьерному развитию и устройству экосистемы. Отдельное внимание уделят навыкам командной работы, генерации идей и эффективной коммуникации. Школьников научат структурировать и презентовать свои мысли и взаимодействовать с партнерами. На протяжении всей стажировки они будут получать обратную связь от экспертов Сбербанка.

По итогам программы участники получат практический опыт работы над реальными продуктами банка, смогут внести вклад в развитие компании и получат памятные подарки от Сбербанка.

