UserGate и БГУИР стали партнерами

UserGate, российский разработчик решений в области кибербезопасности и архитектор сетевого доверия, и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в Минске (Белоруссия). Партнерство направлено на подготовку высококвалифицированных кадров в сфере информационной безопасности и развитие совместных научно-исследовательских проектов в области информационных технологий. Об этом CNews сообщил представитель UserGate.

В рамках соглашения компания передала университету учебно-методический комплекс и лицензии на программные продукты для проведения лекционных и практических занятий. Преподаватели вуза получили доступ к образовательным курсам «Академии UserGate» (uAcademy) для повышения квалификации. Кроме того, эксперты вендора будут оказывать БГУИР всестороннюю поддержку в области изучения и применения современных ИБ‑практик.

Студенты вуза теперь имеют возможность получить официальный сертификат специалиста по продуктам и технологиям UserGate после сдачи технического экзамена. Для талантливых ребят вендор предлагает программу стажировок в компании или у партнеров.

«Мы передаем университету не только лицензии на программные продукты UserGate, но и методическую поддержку, готовые образовательные курсы и доступ к сертификационным программам академии. Наша цель — чтобы студенты уже в процессе обучения получали практические навыки работы с современными средствами защиты, которые они смогут применять сразу после трудоустройства. Рынок информационной безопасности Беларуси, как и России, испытывает дефицит квалифицированных специалистов. Сотрудничество с БГУИР позволяет нам вместе готовить кадры, которые будут понимать не только теорию, но и архитектуру реальных систем защиты», — сказала Маргарита Зайцева, директор «Академии UserGate».

«Для нас чрезвычайно важно взаимодействие с представителями реального сектора экономики. Такое партнерство позволяет на постоянной основе обеспечивать актуальность образовательных программ. БГУИР стремится быть университетом, дающим в первую очередь прикладные знания, получив которые, выпускник максимально бесшовно переходит к трудовой деятельности. Благодаря сотрудничеству с компанией UserGate мы надеемся дать студентам столь необходимые на современном этапе развития знания по информационной безопасности», — отметил Виталий Хорошко, заведующий кафедрой Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

10 лет российского бэкапа

Стороны также отметили, что партнерство создает устойчивую экосистему для подготовки специалистов, сочетающих фундаментальные академические знания с практическими навыками работы на современных платформах кибербезопасности. Выпускники программы получат конкурентное преимущество на рынке труда, а работодатели — доступ к кадрам, готовым к решению реальных задач по защите информационных инфраструктур.

Сотрудничество также предусматривает развитие совместных исследований, организацию профильных мероприятий и участие студентов в проектах по внедрению решений UserGate.

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290