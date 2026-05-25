CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком
|

Eltex расширяет присутствие на телеком-рынке в Узбекистане

Вендор телекоммуникационного оборудования Eltex продолжает развивать международное направление. Eltex расширяет присутствие на телеком-рынке в Узбекистане. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Сегодня рынок Узбекистана демонстрирует высокие темпы цифровизации и активный рост телекоммуникационной инфраструктуры. В стране расширяются оптические сети, модернизируются мобильные сети связи, увеличивается объем интернет-трафика и растет потребность в отказоустойчивых инфраструктурных решениях для операторского и корпоративного сегментов.

Специалисты Eltex представили ключевые направления экосистемы Eltex: коммутаторы, сервисные и магистральные маршрутизаторы, оборудование для беспроводных сетей, решения для IP-телефонии, видеонаблюдения и программные платформы управления инфраструктурой.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

«Рынок телекоммуникация в Узбекистане сегодня находится в очень активной стадии развития. Мы видим высокий интерес не только к базовой модернизации, но и к комплексным инфраструктурным проектам. Поэтому для нас важны такие встречи как Eltex Day. Они позволяют напрямую обсуждать задачи рынка и выстраивать долгосрочное технологическое сотрудничество. С пониманием локальной специфики и актуальных задач мы сможем предлагать решения, востребованные рынком», – сказал Михаил Моисеев, руководитель департамента зарубежных проектов Eltex.

Компания также провела ряд рабочих встреч с представителями телеком-рынка и системными интеграторами. В Eltex отмечают, что международное направление становится одним из важных векторов развития компании, а страны Центральной Азии – перспективным регионом для дальнейшего сотрудничества.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

В новый НИИ российского автопрома трудоустроят граждан КНР

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Скорость самого быстрого в мире FPV-дрона достигла 730 км/ч

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290