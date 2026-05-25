MWS Cloud и РДС заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

MWS Cloud (входит в «МТС Web Services»; MWS) и разработчик промышленных цифровых продуктов РДС («Ротек Диджитал Солюшнс») объявили о начале масштабного технологического партнерства. Компании объединяют усилия для совместного развития защищенных ИТ-платформ, переноса корпоративных сервисов в надежную облачную среду и внедрения умных решений на базе искусственного интеллекта.

Совместная работа начнется с интеграции ИТ-экспертизы обеих команд, после чего специалисты приступят к проектированию новых цифровых мощностей. Партнеры планируют создать кросс-функциональные проектные группы и привлечь ведущих внешних экспертов для разработки уникальных алгоритмов. Важной частью взаимодействия станет проведение регулярных технологических встреч, круглых столов и научно-практических семинаров для обмена опытом. Это позволит командам не просто использовать готовые облачные продукты, а создавать гибкие кастомные сервисы под постоянно меняющиеся запросы рынка.

Главная задача сотрудничества — сделать бизнес-платформы более быстрыми, удобными и устойчивыми к любым сбоям или внешним угрозам. Для этого партнеры обновят техническую базу систем, настроят безопасное хранение больших объемов данных и защитят платформы от перегрузок. Важной частью совместной работы станет запуск нейросетей, которые помогут автоматизировать сложную рутину и быстрее обрабатывать запросы пользователей. При этом все новые технологии будут разворачиваться на принципах взаимного доверия, открытости и строгой безопасности всей информации.

Особое внимание в рамках партнерства будет уделено долгосрочной стратегии развития. Компании заключили соглашение сразу на пять лет, что позволит им последовательно реализовать даже самые сложные ИТ-инициативы. На протяжении всего этого времени стороны обязуются строго соблюдать антикоррупционные стандарты и требования законодательства о защите конкуренции. В будущем пул совместных задач может быть расширен, так как партнеры планируют активно привлекать к работе дочерние и аффилированные структуры для усиления технологического потенциала проектов.

«Это важный шаг для создания удобных цифровых сервисов. Наша цель — дать коллегам доступ к самым продвинутым облачным мощностям и готовым инструментам искусственного интеллекта. У MWS есть большой опыт и все необходимые технологии, чтобы помочь партнеру пройти цифровую трансформацию, сделать его платформы гибкими и запустить полезные интеллектуальные функции для людей», — отметил коммерческий директор «МТС Web Services» Александр Чеснавский.

«Сотрудничество с «MТС Web Services» — это стратегический шаг, который принципиально меняет скорость и масштабы развертывания наших цифровых продуктов для индустриальных заказчиков. Это партнерство укрепляет наши позиции как технологического лидера и позволяет быстрее выводить на рынок зрелые, отказоустойчивые ИИ-решения для промышленности. Совместная работа над проектами в сфере IT и кибербезопасности позволит нам предложить клиентам комплексные решения высокого качества», — сказал Александр Куканов, генеральный директор РДС.