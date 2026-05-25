Учебный центр IBS разработал собственную методику для оценки ИИ-зрелости компаний и сотрудников

Команда учебного центра IBS совместно со специалистами центра перспективных разработок IBS на основе реальных проектов и актуальных бенчмарков сформировала карты ИИ-трансформации бизнеса и ИИ-эффективности сотрудников. Об этом CNews сообщил представитель IBS.

С помощью карт можно оперативно оценить уровень зрелости компании или конкретного специалиста и построить персональную или корпоративную программу развития в сфере ИИ. Материалы также содержат рекомендации по выбору наиболее подходящих ИИ-решений для конкретных профессиональных задач и бизнес-функций. Отдельное внимание уделено вопросам безопасности: в каких случаях допустим публичный чат, а когда необходим корпоративный контур с защитой данных.

Карта ИИ-трансформации поможет руководителям и собственникам бизнеса в стратегическом планировании, оценке готовности команд к внедрению ИИ и распределении ресурсов на цифровую эволюцию.

Она фиксирует четыре уровня зрелости компании. Первый — хаотичное использование публичных ИИ-сервисов сотрудниками без системного контроля и, как следствие, отсутствие положительного экономического эффекта. На втором уровне ИИ внедрен в суверенном контуре: модели подключены к корпоративным базам знаний и работают по четким регламентам, что позволяет снизить операционные затраты на 10–20% за счет автоматизации массовой рутины. Третий уровень — ИИ-агенты глубоко встроены в ключевые бизнес-процессы, а окупаемость (ROI) становится положительной. Прирост ключевых показателей, по опыту IBS, может составлять до 47%. Четвертый уровень — компания управляет мультиагентными системами и создает ИИ-ориентированные (AI-First) продукты. Это позволяет выходить на новые рынки и масштабироваться без пропорционального увеличения штата, а также дает кратный рост выручки и общей эффективности.

Карта личной ИИ-эффективности может применяться в корпоративных университетах, HR-департаментах и при построении систем квалификации ИТ-специалистов.

Она описывает три ступени профессионального роста. На первой — «ИИ-чат» — сотрудник использует нейросети как быстрого помощника: пишет письма, готовит краткие итоги встреч, анализирует таблицы и создает черновики презентаций. Эффект — экономия 1,5–3 часа в день. На второй ступени — «ИИ-ассистент» — специалист делегирует сложные задачи от анализа больших отчетов до подготовки KPI, регламентов и написания кода по техническому заданию. ИИ работает на уровне профессионала, а человек фокусируется только на стратегии и финальной проверке. Третья ступень — «ИИ-агент» — превращает сотрудника в архитектора процессов: он создает автономных агентов, которые сами обрабатывают заявки, собирают и структурируют данные, готовят отчеты, выстраивают мультиагентные системы. В результате один специалист с командой агентов способен заменить небольшой отдел.

Карты ИИ-трансформации бизнеса и ИИ-эффективности сотрудников обновляются ежемесячно с учетом изменений на рынке ИИ-моделей. Актуальную версию материалов можно бесплатно получить на сайте учебного центра IBS.

Владимир Гернер, директор учебного центра IBS, сказал: «Новые компетенции формируются прямо сейчас, потребность в них огромная, а способов оценки почти нет. Компании приходят с задачей научить сотрудников работать с ИИ, при этом отсутствует четкое понимание того, на каком уровне находится команда. Рядом оказываются и те, кто только вчера познакомился с генеративными нейросетями, и те, кто уже строят мультиагентные системы. Все „работают с ИИ“, но на абсолютно разном уровне. Наш инструмент помогает снять эту неопределенность, понять, каков реальный уровень сотрудников в работе с нейросетями, и выстроить системное обучение, которое действительно решает бизнес-задачи».

«Компаниям важно понимать собственную готовность к применению технологии — организационную, процессную и кадровую. Любое внедрение ИИ должно начинаться с четкого ответа на три вопроса: какую бизнес-ценность это даст, в какие сроки и каким образом этот эффект измерить. Иначе даже самые продвинутые решения превращаются в источник затрат и рисков. Именно поэтому важны подходы, которые позволяют заранее оценить ROI, заложить критерии контроля и обеспечить защиту бизнеса как от некорректности использования инструментов, так и от непреднамеренных нарушений политик безопасности. Внедрение ИИ должно проходить централизованно и осмысленно, тогда он превращается в предсказуемый инструмент роста и эффективности», — отметил Денис Воденеев, заместитель директора центра перспективных разработок IBS.