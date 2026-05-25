CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Искусственный интеллект
|

Учебный центр IBS разработал собственную методику для оценки ИИ-зрелости компаний и сотрудников

Команда учебного центра IBS совместно со специалистами центра перспективных разработок IBS на основе реальных проектов и актуальных бенчмарков сформировала карты ИИ-трансформации бизнеса и ИИ-эффективности сотрудников. Об этом CNews сообщил представитель IBS.

С помощью карт можно оперативно оценить уровень зрелости компании или конкретного специалиста и построить персональную или корпоративную программу развития в сфере ИИ. Материалы также содержат рекомендации по выбору наиболее подходящих ИИ-решений для конкретных профессиональных задач и бизнес-функций. Отдельное внимание уделено вопросам безопасности: в каких случаях допустим публичный чат, а когда необходим корпоративный контур с защитой данных.

Карта ИИ-трансформации поможет руководителям и собственникам бизнеса в стратегическом планировании, оценке готовности команд к внедрению ИИ и распределении ресурсов на цифровую эволюцию.

Она фиксирует четыре уровня зрелости компании. Первый — хаотичное использование публичных ИИ-сервисов сотрудниками без системного контроля и, как следствие, отсутствие положительного экономического эффекта. На втором уровне ИИ внедрен в суверенном контуре: модели подключены к корпоративным базам знаний и работают по четким регламентам, что позволяет снизить операционные затраты на 10–20% за счет автоматизации массовой рутины. Третий уровень — ИИ-агенты глубоко встроены в ключевые бизнес-процессы, а окупаемость (ROI) становится положительной. Прирост ключевых показателей, по опыту IBS, может составлять до 47%. Четвертый уровень — компания управляет мультиагентными системами и создает ИИ-ориентированные (AI-First) продукты. Это позволяет выходить на новые рынки и масштабироваться без пропорционального увеличения штата, а также дает кратный рост выручки и общей эффективности.

Карта личной ИИ-эффективности может применяться в корпоративных университетах, HR-департаментах и при построении систем квалификации ИТ-специалистов.

Она описывает три ступени профессионального роста. На первой — «ИИ-чат» — сотрудник использует нейросети как быстрого помощника: пишет письма, готовит краткие итоги встреч, анализирует таблицы и создает черновики презентаций. Эффект — экономия 1,5–3 часа в день. На второй ступени — «ИИ-ассистент» — специалист делегирует сложные задачи от анализа больших отчетов до подготовки KPI, регламентов и написания кода по техническому заданию. ИИ работает на уровне профессионала, а человек фокусируется только на стратегии и финальной проверке. Третья ступень — «ИИ-агент» — превращает сотрудника в архитектора процессов: он создает автономных агентов, которые сами обрабатывают заявки, собирают и структурируют данные, готовят отчеты, выстраивают мультиагентные системы. В результате один специалист с командой агентов способен заменить небольшой отдел.

Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками
Алексей Бадаев, «Киберпротект»: Для компании отсутствие резервных копий грозит прямыми убытками 10 лет российского бэкапа

Карты ИИ-трансформации бизнеса и ИИ-эффективности сотрудников обновляются ежемесячно с учетом изменений на рынке ИИ-моделей. Актуальную версию материалов можно бесплатно получить на сайте учебного центра IBS.

Владимир Гернер, директор учебного центра IBS, сказал: «Новые компетенции формируются прямо сейчас, потребность в них огромная, а способов оценки почти нет. Компании приходят с задачей научить сотрудников работать с ИИ, при этом отсутствует четкое понимание того, на каком уровне находится команда. Рядом оказываются и те, кто только вчера познакомился с генеративными нейросетями, и те, кто уже строят мультиагентные системы. Все „работают с ИИ“, но на абсолютно разном уровне. Наш инструмент помогает снять эту неопределенность, понять, каков реальный уровень сотрудников в работе с нейросетями, и выстроить системное обучение, которое действительно решает бизнес-задачи».

«Компаниям важно понимать собственную готовность к применению технологии — организационную, процессную и кадровую. Любое внедрение ИИ должно начинаться с четкого ответа на три вопроса: какую бизнес-ценность это даст, в какие сроки и каким образом этот эффект измерить. Иначе даже самые продвинутые решения превращаются в источник затрат и рисков. Именно поэтому важны подходы, которые позволяют заранее оценить ROI, заложить критерии контроля и обеспечить защиту бизнеса как от некорректности использования инструментов, так и от непреднамеренных нарушений политик безопасности. Внедрение ИИ должно проходить централизованно и осмысленно, тогда он превращается в предсказуемый инструмент роста и эффективности», — отметил Денис Воденеев, заместитель директора центра перспективных разработок IBS.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

В новый НИИ российского автопрома трудоустроят граждан КНР

Узбекистан становится новой точкой роста для цифровых компаний

Скорость самого быстрого в мире FPV-дрона достигла 730 км/ч

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

ИТ-сервисы такси будут отключать российских водителей от заказов за переработки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Лучшие портативные консоли с возможностью подключения к телевизору: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290