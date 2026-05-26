CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Корпорация МСП: активнее всего в новых регионах растет число МСП в сфере ИТ, строительства и науки

С начала 2026 г. количество малых и средних предприятий в новых регионах увеличилось на 2,2 тыс. и превысило отметку в 123,5 тыс. Аналитика Корпорации МСП показывает, что активнее всего в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях растет число предпринимателей в сфере ИТ, где прирост составил 12%, а также в инфраструктурном строительстве и научно-технической деятельности – там число МСП выросло на 10%. Об этом CNews сообщили представители Корпорации МСП.

«Каждое третье малое и среднее предприятие из обеспечивших прирост числа субъектов МСП в новых регионах с начала года, работает приоритетных отраслях экономики — ИТ, обрабатывающей промышленности, науке и туризме. Это обеспечивает трансформацию всего сектора в сторону экономики предложения, – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. – Кроме того, наметились отрасли с опережающим приростом числа МСП. С начала 2026 г. здесь на 12% увеличилось количество предпринимателей в сфере ИТ и связи, на 10% – в сфере инфраструктурного строительства, почти на 10% – в профессиональной, научной и технической деятельности».

В разрезе регионов лидирует по показателю прироста количества малых и средних предприятий Донецкая Народная Республика – здесь с начала года количество МСП выросло на 2,3%, что выше среднероссийского уровня (средний прирост по России с начала года составил 2,2%). Далее следуют Запорожская область (2%), Луганская Народная Республика (1,5%), Херсонская область (0,5%). При этом в Запорожской и Херсонской областях активно идет работа по регистрации новых юридических лиц – их число с начала года выросло на 2,8% и 3,3% соответственно.

С учетом самозанятых граждан, число которых в новых регионах составляет уже более 82 тыс. человек, общая занятость в секторе МСП по итогам 2025 г. составила свыше 380 тыс. работников.

«Малый и средний бизнес в новых регионах активно участвует в реализации значимых инфраструктурных проектов, открывает предприятия и создает рабочие места. На сегодняшний день уже более 44% от всех занятых в исторических регионах страны работают в сегменте МСП», — сказал Александр Исаевич.

Большинство предпринимателей в новых регионах – люди опытные. Средний возраст предпринимателя составляет почти 49 лет. Также в новых регионах зарегистрированы 18 несовершеннолетних предпринимателей, самой младшей из них – 16 лет, она работает в сфере торговли в Запорожской области. Самый пожилой предприниматель работает в ДНР в сфере недвижимости, ему 94 года.

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?
Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос? цифровизация

Ранее Председатель Правительства России Александр Новак в ходе совещания с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным отметил, что несмотря на внешние ограничения и непростую конъюнктуру, количество субъектов малого и среднего бизнеса в России устойчиво растет. «Сегодня это уже 7 млн предпринимателей и более 19 млн работающих в секторе. Растет число и вновь созданных компаний. На 1 мая этого года – 1,5 млн. Это на 4,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Меняется и качество сектора. Бизнес активнее идет в производство, в информационные технологии, креативные индустрии. Эти результаты – следствие системной работы последних лет», — сказал вице-премьер.

Поддержка малого и среднего бизнеса реализуется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Никита Симаков: ИИ забирает работу у продакт-менеджеров — и это хорошая новость

В российских поисковиках сохранят классическую выдачу без ИИ-ответов

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Поставил VPN — остался без денег: среди россиян под видом средства обхода блокировок распространяют банковский троян

Как создавать продукты в сфере ИБ и ИТ с минимальными расходами и предсказуемой доходностью

Признанный экстремистом венчурный бизнесмен «много сделал для России», но не мог сказать об этом публично

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290