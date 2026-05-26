Корпорация МСП: активнее всего в новых регионах растет число МСП в сфере ИТ, строительства и науки

С начала 2026 г. количество малых и средних предприятий в новых регионах увеличилось на 2,2 тыс. и превысило отметку в 123,5 тыс. Аналитика Корпорации МСП показывает, что активнее всего в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях растет число предпринимателей в сфере ИТ, где прирост составил 12%, а также в инфраструктурном строительстве и научно-технической деятельности – там число МСП выросло на 10%. Об этом CNews сообщили представители Корпорации МСП.

«Каждое третье малое и среднее предприятие из обеспечивших прирост числа субъектов МСП в новых регионах с начала года, работает приоритетных отраслях экономики — ИТ, обрабатывающей промышленности, науке и туризме. Это обеспечивает трансформацию всего сектора в сторону экономики предложения, – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. – Кроме того, наметились отрасли с опережающим приростом числа МСП. С начала 2026 г. здесь на 12% увеличилось количество предпринимателей в сфере ИТ и связи, на 10% – в сфере инфраструктурного строительства, почти на 10% – в профессиональной, научной и технической деятельности».

В разрезе регионов лидирует по показателю прироста количества малых и средних предприятий Донецкая Народная Республика – здесь с начала года количество МСП выросло на 2,3%, что выше среднероссийского уровня (средний прирост по России с начала года составил 2,2%). Далее следуют Запорожская область (2%), Луганская Народная Республика (1,5%), Херсонская область (0,5%). При этом в Запорожской и Херсонской областях активно идет работа по регистрации новых юридических лиц – их число с начала года выросло на 2,8% и 3,3% соответственно.

С учетом самозанятых граждан, число которых в новых регионах составляет уже более 82 тыс. человек, общая занятость в секторе МСП по итогам 2025 г. составила свыше 380 тыс. работников.

«Малый и средний бизнес в новых регионах активно участвует в реализации значимых инфраструктурных проектов, открывает предприятия и создает рабочие места. На сегодняшний день уже более 44% от всех занятых в исторических регионах страны работают в сегменте МСП», — сказал Александр Исаевич.

Большинство предпринимателей в новых регионах – люди опытные. Средний возраст предпринимателя составляет почти 49 лет. Также в новых регионах зарегистрированы 18 несовершеннолетних предпринимателей, самой младшей из них – 16 лет, она работает в сфере торговли в Запорожской области. Самый пожилой предприниматель работает в ДНР в сфере недвижимости, ему 94 года.

Ранее Председатель Правительства России Александр Новак в ходе совещания с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным отметил, что несмотря на внешние ограничения и непростую конъюнктуру, количество субъектов малого и среднего бизнеса в России устойчиво растет. «Сегодня это уже 7 млн предпринимателей и более 19 млн работающих в секторе. Растет число и вновь созданных компаний. На 1 мая этого года – 1,5 млн. Это на 4,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Меняется и качество сектора. Бизнес активнее идет в производство, в информационные технологии, креативные индустрии. Эти результаты – следствие системной работы последних лет», — сказал вице-премьер.

Поддержка малого и среднего бизнеса реализуется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».