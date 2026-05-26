«MTC Web Services» и BIMIT запускают стратегическое партнерство для цифровизации бизнеса

«MTC Web Services» (MWS) (ИТ-вертикаль МТС) объявила о расширении масштабного сотрудничества с компанией BIMIT («Бимит») в сфере высоких технологий. Компании объединяют свои технологические экосистемы, чтобы открыть новые возможности для цифровой трансформации российского бизнеса.

Главной целью партнерства станет создание и внедрение импортонезависимых ИТ-сервисов. Объединив отраслевую экспертизу BIMIT в управлении комплексными проектами и инфраструктуру «MTC Web Services», стороны предложат рынку инновационные решения на базе искусственного интеллекта и облачной платформы MWS Cloud Platform.

В рамках сотрудничества компании планируют поделиться опытом и аналитикой с обеих сторон, а также MWS предоставит облачные вычислительные мощности для реализации проектов BIMIT. Компании намерены развивать гибкий формат взаимодействия, который позволит оперативно реагировать на меняющиеся запросы рынка и расширять пул совместных задач.

«Для нас это стратегический шаг вперед. Мы объединяем сильные стороны двух команд в самых востребованных сейчас технологических сегментах — искусственном интеллекте и облачной инфраструктуре. Такой синергетический подход, построенный на полном доверии и взаимной выгоде, позволит нам создавать решения принципиально нового качества. Наше взаимодействие будет максимально динамичным, и мы открыты к запуску новых прорывных проектов на стыке наших ИТ-компетенций», — сказал коммерческий директор «МТС Web Services» Александр Чеснавский.

«Современная деловая среда требует от компаний мгновенной адаптации и абсолютной устойчивости инфраструктуры к внешним рискам. Благодаря технологическому альянсу с «MTC Web Services» и возможностям платформы MWS Cloud Platform мы сможем кратно усилить наш продукт и дать корпоративным клиентам надежную цифровую основу. Наше партнерство поможет бизнесу быстрее и безболезненно проходить этапы цифровизации, эффективно оптимизировать внутренние ИТ-процессы и запускать инновации в кратчайшие сроки», — сказал директор по развитию компании BIMIT Александр Репин.

