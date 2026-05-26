ПАО «Софтлайн» объявляет о решениях Совета директоров, включая рекомендацию о выплате дивидендов

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о результатах заседания Совета директоров, состоявшегося 20 мая 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

Совет директоров принял решение рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Софтлайн» направить на выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» 25% от чистой прибыли холдинга – 77 млн руб., что соответствует положениям Дивидендной политики компании. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию ПАО «Софтлайн» составляет 0,18 руб.

Дивиденды по итогам 2025 г. будут окончательно утверждены акционерами группы на Годовом общем собрании, которое назначено на 25 июня 2026 г., в 12:00 мск (формат - Собрание с дистанционным участием) также решением Совета директоров ПАО «Софтлайн».

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса для принятия решения Общим собранием акционеров - 31 мая 2026 г. (конец операционного дня).

Совет директоров ПАО «Софтлайн» принял решение предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Софтлайн» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 г. – 09 июля 2026 г.

В рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров Совет директоров утвердил список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Софтлайн» в следующем составе: Алексей Ананьин, Сергей Боровиков, Елена Волотовская, Андрей Грунин, Рашид Исмаилов, Роман Кувшинов, Владимир Лавров, Владимир Сухоруков, Артем Тараканов, Алексей Тарасов.

Совет директоров утвердил годовую бухгалтерскую финансовую отчетность ПАО «Софтлайн» за 2025 г. и годовой отчет Общества за 2025 г. Финансовая отчетность и Годовой отчет опубликованы и доступны на сайте компании.

Совет директоров также рекомендовал годовому Общему собранию акционеров одобрить внесение изменений в устав ПАО «Софтлайн». Предлагаемые изменения носят уточняющий характер и направлены на актуализацию отдельных положений устава, включая компетенцию Совета директоров и генерального директора компании. Данные изменения вносятся для целей синхронизации с ранее разработанным и принятым кодексом корпоративного управления ПАО «Софтлайн», что, в свою очередь, позволит повысить стандарты корпоративных практик в компании.

Помимо этого, Совет директоров одобрил сделку, связанную с предоставлением независимой гарантии в пользу дочерней компании группы в рамках обеспечительных мер, о которой компания уже объявляла ранее.

Рашид Исмаилов, председатель Совета директоров ПАО «Софтлайн»: «Совет директоров внимательно подошел к вопросу распределения прибыли по итогам 2025 г. Мы понимаем значимость дивидендов для акционеров и, учитывая финансовые результаты компании, ее текущую устойчивость и перспективы дальнейшего развития, приняли решение рекомендовать выплату дивидендов. Данная рекомендация полностью соответствует ранее утвержденной дивидендной политике ПАО «Софтлайн». Совет директоров высоко ценит доверие акционеров и считает важной своей обязанностью последовательно соблюдать заявленные принципы распределения прибыли, обеспечивая предсказуемость и прозрачность подхода Компании к возврату капитала акционерам. ПАО «Софтлайн» продолжает развивать ключевые направления бизнеса, усиливать технологическую экспертизу и расширять возможности для дальнейшего роста. При этом мы считаем необходимым сохранять баланс между инвестициями в развитие, укреплением финансовой устойчивости Компании и выполнением обязательств перед акционерами».