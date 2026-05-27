Аналитика «ТендерПро»: доля российского ПО в корпоративных закупках составила около 70%

Доля российского программного обеспечения в корпоративных закупках в январе — апреле 2026 г. составила около 70%, следует из данных электронной торговой площадки «ТендерПро». Годом ранее показатель находился на уровне 52%.

Наиболее высокая доля отечественных решений фиксируется в сегментах критической ИТ-инфраструктуры. В информационной безопасности она достигает около 90%, в корпоративных операционных системах и офисном ПО — порядка 80%, в системах резервного копирования и СУБД — около 75%. В сегменте ERP-систем российские решения формируют примерно 70% закупок. При этом ряд крупных компаний продолжает использовать ранее внедренные зарубежные платформы, особенно в сложных корпоративных системах. В инженерном ПО и системах автоматизированного проектирования иностранные решения по-прежнему занимают более половины рынка.

Наиболее зависимым от зарубежного ПО остается сегмент средств разработки и графических продуктов — здесь иностранные решения занимают около 75% закупок. Несмотря на это, в отрасли постепенно растет число российских аналогов, особенно в корпоративном сегменте.

Крупнейшим заказчиком программного обеспечения остается финансовый сектор — около 28% корпоративных закупок. Далее следуют промышленность (25%), ритейл (12%) и ИТ-компании (10%). Совокупно транспорт, строительство, здравоохранение и энергетика формируют около 20% закупок.

В структуре спроса преобладают инфраструктурные решения, включая «1С:Предприятие» в сегменте учета и ERP, Astra Linux Special Edition и «Ред ОС» в операционных системах, Postgres Pro Enterprise в системах управления базами данных, а также «Кибер Бэкап» в сегменте резервного копирования.

«Рынок корпоративного ПО проходит этап перехода от точечной замены отдельных решений к формированию целостных отечественных технологических стеков. Компании уже закрыли базовые потребности и сейчас выстраивают более устойчивую ИТ-архитектуру», — отметила директор по развитию цифровых продуктов Tender.Pro Ольга Горчицына.