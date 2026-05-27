CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Axenix: системное управление опытом сотрудников позволяет повысить производительность труда в компании до 15%

Компании, выстраивающие системный подход к управлению опытом сотрудников (Employee Experience, EX) на основе данных, могут достигать роста общей продуктивности до 15%, увеличивать вовлеченность до 75%, снижать текучесть кадров до 35% и ускорять ключевые бизнес-процессы до 25%. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой технологической компании Axenix по итогам исследования, посвященного влиянию EX на рост и эффективность бизнеса.

В условиях замедления экономического роста и ограниченных ресурсов, компании усиливают фокус на повышении производительности команд. Одновременно растут ожидания сотрудников к качеству взаимодействия с работодателем, что требует более системного подхода к управлению человеческим капиталом.

По данным Axenix, 56% HR-директоров планируют усиливать программы организационной эффективности, пересматривать структуру нагрузки и искать способы ускорения работы с использованием ИИ-инструментов. HRD отмечают, что продолжат усилия для удержания, однако речь все чаще идет о прагматичных решениях: создании условий для самых результативных сотрудников, оценке реальной эффективности применяемых инструментов. Тенденция постепенно переходит из массовых кампаний борьбы за кадры к аналитическому и адресному подходу.

Стратегическим ответом на этот запрос становится выстраивание системы управления опытом сотрудников на основе данных. В ее основе — цифровой профиль сотрудника, объединяющий HR-метрики, поведенческие данные и обратную связь.

Модель Axenix включает восемь взаимосвязанных элементов и превращает EХ в масштабируемую систему: сегментация по рабочим контекстам и поведенческим профилям; путь сотрудника – совокупность опыта и функциональных процессов; три среды: цифровая, физическая, взаимодействия; точки контакта как кросс-функциональная экосистема сервисов; методология: EJM (карта пути сотрудника), пульс-опросы, Voice of Employee (голос сотрудника); технологии HCM-платформ с ИИ-надстройкой; система измеримости через HR- и бизнес-метрики.

Опыт сотрудников рассматривается как фактор, влияющий на вовлеченность, удержание персонала и производительностью труда в компании. Улучшение взаимодействия с компанией — от доступа к инструментам и информации до качества управленческих практик — позволяет устранять организационные барьеры и повышать согласованность работы команд, а также отражается на качестве клиентского взаимодействия и бизнес-результатах компании.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

Практика Axenix показывает, что внедрение данного подхода на пилотных сегментах позволяет уже на раннем этапе фиксировать ускорение процессов на 10-15% и рост удовлетворенности сотрудников до 20%, а также получать возврат инвестиций в течение одного квартала без существенных затрат.

«Качественный EX снижает текучесть, ускоряет бизнес-процессы и повышает лояльность сотрудников, обеспечивая понятную связь между операционной эффективностью и ростом выручки и маржи: ″оптимизация барьеров-скорость и производительность команд-качество CX-рост выручки/снижение OPEX-ROI HR-инициатив″. Управление опытом сотрудников следует рассматривать не как набор отдельных HR-практик, а как целостную систему, в которой важны согласованность, измеримость и связь с бизнес-результатом», — сказала Ирина Чистова, директор практики «Стратегический консалтинг», направление «Клиенто-центричные трансформации» Axenix.

«Управление опытом сотрудников требует не отдельных инициатив, а координации между HR, IT, административными и бизнес-функциями. В рамках проектов мы видим, что многие барьеры возникают именно на стыке процессов и зон ответственности. Компании, которым удается выстраивать более согласованную среду взаимодействия, получают более устойчивые команды, предсказуемые процессы и высокий уровень вовлеченности сотрудников», — отметила Анастасия Сидакова, менеджер практики «Стратегический консалтинг», направление «Люди и организация» Axenix.

Исследование основано на серии из 25 глубинных интервью с HR-директорами крупных компаний и бенчмарк-анализе практик рынка и проектного опыта Axenix, сформированного в ходе реализации EX-проектов в различных отраслях. Такой подход позволил сопоставить управленческие решения с их влиянием на HR- и бизнес-показатели.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Rutube собирает семантическое ядро из 10 млн запросов, чтобы заполнить своими видео «пустоши» в поисковиках

Узбекистан становится новой точкой роста для цифровых компаний

Гигантский ритейлер электроники запускает собственную сеть пунктов выдачи заказов. Схема подсмотрена у главного конкурента

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Китай запрещает свободный выезд за рубеж ключевым специалистам по ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290