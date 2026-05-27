CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Каждый десятый работающий ищет новое место из-за отсутствия карьерного роста, каждый второй — из-за низкой зарплаты

Топ-3 причин поиска нового места трудоустроенными россиянами — низкий заработок, отсутствие карьерных перспектив и желание сменить сферу деятельности. В открытом опросе SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала, приняли участие 1600 трудоустроенных экономически активных россиян. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

46% работающих называют недовольство уровнем дохода в качестве основного мотива для выхода на рынок труда. 10% респондентов ищут другую работу из-за застоя в карьере. В топ-3 причин оказалось и желание поменять сферу деятельности (9%, +6 процентных пунктов за год), теперь каждый одиннадцатый сотрудник думает о смене профессии, а не просто компании-работодателя.

8% опрошенных начали поиск новой работы из-за реальных или ожидаемых сокращений штатов (+6 п.п. за год). 7% респондентов не устраивает начальство. Столько же (7%) жалуются на условия труда (+3 п.п. по сравнению с 2025 г.). Удаленность работы от дома стала проблемой для 6% (+3 п.п.), а график работы не устраивает 3%. Потребность работать удаленно возникла у 2%. Слишком высокая рабочая нагрузка утомила еще 2% опрошенных.

Мужчин чаще, чем женщин, к поиску новой работы подталкивает отсутствие карьерного роста (13 и 7% соответственно) и недовольство руководством (9 и 6%). Россиянки чаще делились планами уйти в другую сферу (10% против 7% среди мужчин), жаловались на удаленность работы от дома (8 и 4%) и плохие условия труда (8 и 6%), а также высказывали опасения из-за новостей о грядущих сокращениях (9 и 6%).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 371

Время проведения: 5-12 мая 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, , имеющее работу

Размер выборки: 1600 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Узбекистан становится новой точкой роста для цифровых компаний

В российских поисковиках сохранят классическую выдачу без ИИ-ответов

Никита Симаков: ИИ забирает работу у продакт-менеджеров — и это хорошая новость

Поставил VPN — остался без денег: среди россиян под видом средства обхода блокировок распространяют банковский троян

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Признанный экстремистом венчурный бизнесмен «много сделал для России», но не мог сказать об этом публично

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Лучшие 4K-телевизоры для дачи в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290