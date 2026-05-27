МТС и НИУ ВШЭ договорились об обмене ИИ-компетенциями при подготовке инженерных кадров для телекома

МТС и НИУ ВШЭ заключили соглашение о стратегическом партнерстве, оно предполагает подготовку кадров с ИИ-компетенциями для телекоммуникационной отрасли по программам высшего и дополнительного профессионального образования. Соглашение направлено на повышение качества образования, обмен экспертизой и компетенциями при подготовке инженеров, владеющих технологиями ИИ и машинного обучения. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

Соглашение стало продолжением многолетнего сотрудничества между МТС и НИУ ВШЭ: компания и университет в течение пяти лет реализуют совместные образовательные проекты. Крупнейшие из них — базовая кафедра МТС на факультете компьютерных наук и магистерская программа «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте». В проектах компании и вуза уже приняли участие более 350 студентов НИУ ВШЭ.

«В этом году мы выходим на принципиально новый уровень сотрудничества МТС и НИУ ВШЭ: теперь речь идет не только о развитии технологий на основе ИИ, но и о подготовке инженерных кадров с прикладными знаниями в области искусственного интеллекта, машинного обучения и работы с большими объемами данных. Мы прогнозируем, что к 2028 г. экономический эффект от внедрения и использования ИИ в работе МТС достигнет десятков миллиардов рублей. Наш опыт партнерства, а также высокий уровень подготовки выпускников делает НИУ ВШЭ для нас базовым вузом по подготовке инженерных кадров, которые составляют техническую основу работы компании», — сказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

В апреле МТС и ВШЭ открыли мастерскую «Интеллектуальные решения в сетях связи» на базе Московского института электроники и математики (МИЭМ) ВШЭ. В мастерской студенты могут работать над актуальными инженерными задачами, характерными для телеком-индустрии. Они получат навыки и знания в ML‑разработке, программировании и работе с данными (включая статистический анализ, визуализацию на основе Python, отбор и генерацию признаков для повышения точности машинных алгоритмов), а также в backend‑разработке — управлении прикладными программными интерфейсами и продуктовой интеграции моделей. Только в этом году около полутора десятков студентов МИЭМ ВШЭ привлекут к разработке интеллектуальных систем анализа для эффективной работы современных сетей связи.

