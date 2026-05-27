МТС успешно закрыла книгу биржевых облигаций 003Р-02 на 40 млрд рублей

МТС объявляет о завершении размещения биржевых облигаций серии 003Р-02 с финальным объемом размещения – 40 млрд руб. Это одно из крупнейших рыночных размещений облигаций для МТС и всей технологической отрасли за последние годы. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Номинальная стоимость облигаций составляет 1000 руб., купонный период — 30 дней, цена размещения — 100% от номинала.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 26 мая 2026 г. Значительный спрос на новый выпуск позволил сформировать книгу с существенной переподпиской, что позволило увеличить объем размещения в четыре раза и снизить спред к ключевой ставке с 2% до 1,5%.

«Рад объявить, что МТС успешно провела одно из крупнейших рыночных размещений облигаций среди технологических компаний для широкого круга инвесторов. Сделка продемонстрировала повышенный спрос со стороны инвесторов к долговым бумагам МТС, что позволило существенно снизить спред к ключевой ставке в процессе сбора заявок и увеличить объем размещения в четыре раза. Такой результат является отражением доверия рынка на фоне сильных операционных и финансовых результатов МТС за I квартал 2026 г. МТС использует привлеченные средства для сокращения стоимости обслуживания долга – снижения процентных расходов компании при увеличении срока погашения долгового портфеля. Такой подход позволяет компании сохранять финансовую устойчивость», – сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи. Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА», НКР и АКРА. Организаторами выпуска выступили БК «Регион», Россельхозбанк, агентом по размещению – БК «Регион».