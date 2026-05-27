«Навикон» и «Алгоритм1» стали партнерами

Системный интегратор и разработчик «Навикон» и компания «Алгоритм1» (А1), объявили о заключении партнерского соглашения. Благодаря этому «Навикон» расширил продуктовый портфель за счет «Платформы А1» – современного отечественного решения класса Corporate Project Management для управления бизнес-процессами. Партнерство также будет нацелено на развитие рынка отечественных ИТ-продуктов и поддержку задач импортозамещения.

Компания «Алгоритм1» занимается автоматизацией производственных и управленческих процессов, а также обеспечивает поддержку и развитие автоматизированных систем. Флагманский продукт разработчика – «Платформа А1» – это гибкое и легко масштабируемое решение, которое объединяет инструменты классической и продвинутой бизнес-аналитики.

Благодаря партнерству компания «Навикон» расширила свой продуктовый портфель, включив в него «Платформу А1» для своих заказчиков. Продукт предоставляет клиентам расширенные возможности интеграции с уже существующими решениями, соответствует законодательным требованиям и включен в реестр программ отечественного ПО. Сотрудничество «Навикон» и «Алгоритм1» будет сфокусировано, прежде всего, на задачах планирования, бюджетирования и сценарного моделирования, в том числе в рамках S&OP (планирование продаж и операций) и IBP (интегрированное планирование и бюджетирование).

«Мы постоянно, но аккуратно расширяем наш портфель продуктов, чтобы предлагать заказчикам только самые проверенные, актуальные и производительные российские ИТ-решения, в которых мы уверены. Для наших клиентов партнерство с «Алгоритм 1» – это большое приобретение, поскольку продукт разработчика зрелый, востребованный и по-настоящему необходимый рынку, – отметила Дарья Кагарлицкая, технический директор «Навикон».

«Ранее, на других проектах внедрения, мы часто сталкивались с компанией “Навикон” и всегда отмечали высокий профессионализм их команды. Не сомневаемся, что, объединив усилия при работе над совместными проектами, мы обеспечим нашим заказчикам качественный результат, – отметил Георгий Беляев, генеральный директор “Алгоритм1”. – Наше решение изначально создавалась с учетом опыта реализации крупнейших проектов в области планирования и бюджетирования. Оно ориентировано на создание комплексных моделей с большим количеством бизнес-правил и аналитических разрезов и использует принципы и подходы, сопоставимые с инструментами от ведущих мировых поставщиков решений для автоматизации планирования и бюджетирования».