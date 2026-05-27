Работодатели за четыре года почти вдвое увеличили зарплатные предложения для молодежи без опыта

Ожидаемые молодежью зарплаты с 2022 по 2026 гг. выросли на 61%, до 58 300 руб., выяснили аналитики ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Предлагаемые зарплаты за этот период также продемонстрировали рост: в 1,7 раза или в среднем до 67 800 руб. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Юноши традиционно запрашивают больше: их ожидания выросли с 40 200 до 70 100 руб. (+74%). Девушки за тот же период подняли планку с 31 700 до 51 400 руб. (+62%).

Динамика зарплатных предложений в вакансиях для кандидатов без опыта за четыре года также демонстрирует устойчивый рост: медианная предлагаемая зарплата в вакансиях выросла с 40 800 до 67 800 руб. (рост в 1,7 раза); верхняя граница (максимальные предложения) увеличилась с 80 200 до 157 000 руб. (рост в два раза); нижняя граница поднялась с 23 800 до 39 500 руб. (рост в 1,7 раза).

Топ требований работодателей к начинающим специалистам претерпел качественные изменения. Если четыре года назад владение ПК и цифровыми программами часто указывалось как преимущество, то сегодня эти навыки подразумеваются по умолчанию.

На первое место в запросах от работодателей вышли гибкие навыки и коммуникативные компетенции. Динамика упоминаний ключевых навыков в вакансиях для молодежи показывает кратный рост: умение работать в коллективе — рост в 2,9 раза; деловое общение — рост в 1,3 раза; активные продажи — рост в 1,2 раза; организаторские навыки — рост в 1,1 раза; работа в команде — рост в 0,3 раза.

«Российский рынок труда для молодежи без опыта за последние четыре года совершил качественный рывок. Зарплатные предложения значительно выросли, а требования окончательно сместились в сторону гибких навыков и способности к коммуникации. Сегодня отсутствие опыта больше не является жестким фильтром для входа в профессию. Компании готовы инвестировать в развитие сотрудников с нуля, но взамен ждут от молодых людей высокого уровня ответственности, умения работать в команде и готовности к быстрому обучению в рамках корпоративной культуры», — сказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.