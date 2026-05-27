UDV Group усиливает управленческую команду: Максим Хараск назначен директором по развитию

Компания UDV Group, российский разработчик решений в области информационной безопасности, объявила о назначении Максима Хараска на позицию директора по развитию. Его приход усилит управленческую команду компании и станет важным шагом в реализации долгосрочных стратегических приоритетов UDV Group на динамично развивающемся рынке кибербезопасности.

В новой роли Максим будет отвечать за формирование и реализацию стратегии развития UDV Group Security, масштабирование перспективных направлений бизнеса, укрепление позиций компании в ключевых сегментах рынка информационной безопасности, а также развитие системного взаимодействия с заказчиками и партнерами.

Одним из приоритетов Максима станет создание дополнительных возможностей для роста бизнеса за счет более глубокой синхронизации продуктовой, инженерной и коммерческой экспертизы компании с актуальными задачами крупных корпоративных и промышленных заказчиков. В фокусе внимания будут находиться направления, имеющие стратегическое значение для устойчивости современной цифровой инфраструктуры: защита промышленных систем и АСУ ТП, мониторинг ИТ-активов и обеспечение сетевой безопасности.

Назначение отражает курс UDV Group на дальнейшее укрепление рыночных позиций. Компания намерена последовательно расширять присутствие в приоритетных сегментах информационной безопасности, развивая востребованные технологические решения и формируя комплексное ценностное предложение для рынка.

Максим Хараск обладает значительным опытом в сфере информационной безопасности, стратегического развития бизнеса и работы с крупнейшими корпоративными заказчиками. Его профессиональная траектория сочетает глубокое понимание технологий кибербезопасности, экспертизу в области защиты автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) и практический опыт построения коммерчески эффективных направлений бизнеса.

Никита Кораблев, «Группа Астра»: Сегмент программно-аппаратных комплексов ждет серьезный скачок в 2027–2029 годах

Ранее Максим занимал руководящие позиции в ведущих российских компаниях-интеграторах на рынке информационной безопасности, где отвечал за развитие продаж, работу с крупными корпоративными клиентами, вывод новых направлений на рынок и формирование устойчивых моделей роста бизнеса.

Максим Хараск, директор по развитию UDV Group, сказал: «Сегодня вопросы киберустойчивости, защищенности промышленных процессов и прозрачности цифровой инфраструктуры становятся не просто технологической задачей, а одним из ключевых условий устойчивого развития бизнеса. UDV Group обладает сильной инженерной базой, зрелой продуктовой экспертизой и глубоким пониманием потребностей заказчиков в наиболее критичных сегментах информационной безопасности. Для меня важно сфокусировать этот потенциал на создании максимально значимой ценности для клиентов и партнеров компании: развивать решения, которые отвечают реальным вызовам рынка, усиливать стратегические партнерства и последовательно расширять возможности UDV Group в ключевых направлениях роста».

