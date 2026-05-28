«Кросстех» и Yandex Cloud будут реализовывать проекты для защиты бизнеса от киберугроз

Российский провайдер решений и услуг в сфере информационной безопасности «Кросстех» и облачная платформа Yandex Cloud заключили соглашение о партнерстве. Компании планируют совместно предоставлять бизнесу комплексные и масштабируемые решения для защиты ИТ-инфраструктуры и данных. Об этом CNews сообщил представитель «Кросстеха».

В рамках сотрудничества «Кросстех» будет использовать сервисы Yandex Cloud для построения и развития проектов в области информационной безопасности, а также подключать клиентов к облачной инфраструктуре платформы. Партнерство позволит компании как расширить портфель предоставляемых ИТ-услуг и сервисов, так и реализовывать более сложные решения в сфере цифровой трансформации и кибербезопасности. Благодаря сотрудничеству заказчики «Кросстеха» смогут быстрее запускать и масштабировать защищенные ИТ-системы, снижать затраты на развитие собственной инфраструктуры и обеспечивать соответствие современным требованиям по безопасности и надежности.

Для Yandex Cloud сотрудничество является еще одним шагом в укреплении компании на рынке решений для обеспечения информационной безопасности. Облачный провайдер продолжает расширять линейку сервисов для защиты бизнеса от киберугроз. Партнерство с «Кросстехом» позволит платформе масштабировать экспертизу и протестировать новые сценарии внедрения подобных технологий в инфраструктуру компаний из разных сфер.

Одним из ключевых направлений взаимодействия станет продвижение и внедрение сервисов для мониторинга и защиты инфраструктуры – Yandex SIEM и SolidWall WAF. Решения уже представлены на рынке и вызывают интерес со стороны компаний, которые хотят усилить защиту своих цифровых сервисов и перейти к построению современных центров мониторинга безопасности.

«Yandex Cloud – один из ведущих российских облачных провайдеров, дающий клиентам широкие возможности по масштабированию инфраструктуры. Для нас партнерство серьезно обогащает портфель решений, которые мы можем предлагать нашим заказчикам. Верим, что впереди нас ждет много интересных и плодотворных проектов», – отметил Станислав Дарчинов, исполнительный директор «Кросстеха».