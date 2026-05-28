«Циан» стала официальным партнером фонда «Сколково» по развитию инновационной экосистемы в сфере технологий в недвижимости

Цифровая платформа операций с недвижимостью «Циан» и фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) объявили о заключиении соглашения о сотрудничестве. Это первый официальный партнер инновационного центра в направлении PropTech. Меморандум подписали управляющий директор центра экспертизы и коммерциализации фонда «Сколково» Павел Новиков и GR-директор «Циана» Павел Ремнев.

Партнерство направлено на развитие инновационной экосистемы «Сколково», поиск и акселерацию технологических проектов, а также расширение доступа к технологиям и продуктам российского инновационного бизнеса. В рамках сотрудничества стороны планируют запуск совместных программ по поддержке перспективных стартапов в сфере недвижимости. Одним из удачных примеров служит опыт сервиса SmartDeal, который входит в группу «Циан» и с 2023 г. успешно работает в статусе резидента фонда «Сколково». SmartDeal позволяет осуществлять электронный юридически значимый документооборот с Росреестром, формировать и отправлять пакеты заявлений и получать результаты предоставления государственной услуги по регистрации прав. Также SmartDeal дает возможность уполномоченному пользователю выпускать сертификаты электронной подписи на участников сделки в партнерском удостоверяющем центре.

«Инновации — основа развития «Циана». Расширение партнерства со «Сколково» открывает доступ к передовым технологиям и перспективным стартапам в сфере proptech. Мы видим в этом сотрудничестве стратегический вектор развития, который объединит экспертизу крупнейшей цифровой платформы недвижимости и ведущего инновационного центра страны», — сказал GR-директор «Циана» Павел Ремнев.

«Партнерство с «Цианом» открывает уникальные возможности не только для наших резидентов, но и партнеров – застройщиков, банков и ИТ-компаний. Запуск совместных исследовательских, инвестиционных и коммерческих проектов при поддержке фонда «Сколково» даст импульс всем игрокам рынка недвижимости за счет быстрого поиска, создания и внедрениям инновационных proptech решений», — сказал Павел Новиков, управляющий директор центра экспертизы и коммерциализации в секторе информационных и финансовых технологий фонда «Сколково».