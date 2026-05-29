«Авито Работа»: сфера организации мероприятий стала лидером по росту числа вакансий весной 2026 года

Аналитики «Авито Работы» изучили, как изменилось число вакансий в профессиональных сферах весной 2026 г. по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Максимальный рост спроса на сотрудников зафиксирован в сфере организации мероприятий — количество вакансий здесь увеличилось почти в два раза (+97%) год к году. Средние зарплатные предложения для новых сотрудников в отрасли составили 58,28 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Указанные зарплатные предложения являются средними значениями из зарплатных вилок, которые работодатели указывают в вакансиях. Данные актуальны для специалистов с опытом работы один–три года, а на старших и руководящих позициях уровень дохода может быть значительно выше.

Наиболее активно в сфере организации мероприятий вырос спрос на аниматоров — число вакансий для них увеличилось на 28% за год. В среднем кандидатам на такие позиции предлагали 50,06 тыс. руб/мес. Также заметно увеличилось количество вакансий для ведущих мероприятий — на 26%, со средними зарплатными предложениями на уровне 64,24 тыс. руб/мес.

На втором месте по росту числа вакансий оказалось тяжелое машиностроение — количество вакансий здесь увеличилось почти в 1,5 раза (+49%) за год, а средние зарплатные предложения в отрасли достигли 168 тыс. руб/мес. Сегмент тяжелого машиностроения включает производство и обслуживание промышленного оборудования, станков, металлоконструкций, а также техники, используемой в энергетике, строительстве, добывающей отрасли. Наиболее значительно вырос спрос на слесарей-электриков — в 2,3 раза (+131%), при этом кандидатам предлагали в среднем 70,35 тыс. руб/мес. Также работодатели стали чаще искать газосварщиков (+87%) со средними зарплатными предложениями 202,51 тыс. руб/мес и сварщиков (+34%), которым предлагали порядка 182,79 тыс. руб/мес.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Тройку сфер самых востребованных сфер замыкает энергетика — весной 2026 г. число предложений о работе здесь выросло на 36% год к году. Средние зарплатные предложения для соискателей составили 65,3 тыс. руб/мес. Наиболее активно работодатели искали инженеров-энергетиков (+151%) — кандидатам на этой должности предлагали порядка 85,39 тыс. руб/мес. Также чаще стали требоваться электрики (+42%) — соискатели на эту позицию могли рассчитывать в среднем на 86,15 тыс. руб/мес.

При этом увеличивается и активность самих соискателей: весной текущего года соискатели стали чаще откликаться на вакансии в сфере продажи и управления недвижимостью (+48%), телекоммуникаций и связи (+44%), а также бытовых и персональных услуг (+38%).

