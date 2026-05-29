«К2Тех» и «МТС Web Services» объединяют усилия для развития доверенного генеративного ИИ в российских компаниях

Компании «К2Тех» и «МТС Web Services» (далее — MWS) стали технологическими партнерами.

Предметом соглашения стало совместное внедрение ИИ-сервисов MWS в российских компаниях. Речь идет как об облачных сервисах, развернутых в MWS Cloud, так и об on-premises решениях под ключ. Среди ключевых прикладных сценариев — корпоративный поиск по документам, классификация обращений, поддержка клиентов, генерация документов и отчетов, code review и разработка тест-кейсов, а также распознавание изображений и сканов.

В рамках партнерства «К2Тех» возьмет на себя полный цикл работ по внедрению сервисов: от проектирования архитектуры решения и выбора оптимальной модели развертывания до кастомизации LLM-сценариев под отраслевую специфику и интеграции платформы в действующие бизнес-процессы заказчика. Основными отраслями в фокусе партнерства станут финансовый сектор, промышленность и ритейл — сегменты с высокой потребностью в автоматизации документооборота, обработке обращений и поддержке принятия решений на основе данных.

Партнерство формирует полный набор компетенций для крупных заказчиков: технологическая экспертиза MWS в разработке и поддержке LLM-платформы соединяется с многолетним опытом «К2Тех» в сложных системных интеграциях. Это позволяет предлагать заказчикам не только готовую платформу, но и адаптированное под их инфраструктуру и регуляторные требования решение с предсказуемыми сроками и результатом внедрения.

«Спрос на генеративный ИИ в корпоративном сегменте растет, однако большинство компаний сталкиваются с одним и тем же барьером — разрывом между возможностями платформы и реальной готовностью инфраструктуры и процессов. Именно здесь сосредоточена наша экспертиза. Партнерство с MWS позволяет нам закрыть полный цикл: от выбора сценария и модели развертывания до ввода решения в промышленную эксплуатацию с учетом специфики конкретного бизнеса», — отметила Татьяна Павлова, заместитель директора по развитию бизнеса в сфере информационных систем и интеграционных решений «К2Тех».

«К2Тех» обладает глубокой экспертизой в области интеграции решений искусственного интеллекта и масштабным многолетним опытом работы с enterprise-заказчиками в требовательных отраслях. Это именно тот профиль партнера, который позволяет масштабировать внедрение наших AI-сервисов за пределы пилотных проектов — в полноценные производственные среды. Рассчитываем на совместный выход к широкому кругу заказчиков уже в этом году», — сказал коммерческий директор «МТС Web Services» Александр Чеснавский.

