CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Лери Губкин назначен генеральным директором АО «Компания ТрансТелеКом»

Совет директоров АО «Компания ТрансТелеКом» принял решение о назначении Лери Губкина на пост генерального директора. Об этом CNews сообщили представители АО «Компания ТрансТелеКом».

«Лери Игоревич обладает уникальным сочетанием компетенций и многолетним опытом в сфере информационных технологий, что позволит компании не только сохранять эффективность работы во всех сегментах бизнеса, но и масштабировать свое присутствие: осваивать новые перспективные рынки, наращивать отраслевую и смежные экспертизы, расширять географию реализованных проектов, обеспечивая устойчивый финансовый успех и достижение самых амбициозных целей. Также хочу выразить благодарность Роману Кравцову за многолетнюю работу на посту генерального директора. За десять лет под его руководством компания упрочила позиции в цифровой и телекоммуникационной индустрии, пополнила свой продуктовый портфель современными цифровыми сервисами и комплексными решениями, реализовала множество стратегически важных проектов и существенно нарастила компетенции», – сказал председатель Совета директоров АО «Компания ТрансТелеКом» Евгений Чаркин.

ttk1.jpg

ТрансТелеКом

«Для меня большая честь возглавить Компанию ТрансТелеКом – одного из лидеров телеком-отрасли России. Благодарю Совет директоров за оказанное доверие. Вижу свою главную задачу в том, чтобы не только сохранить достигнутые командой высокие стандарты работы, но и вывести компанию на новые рубежи. Планирую активно внедрять передовые технологические решения и усиливать позиции компании на перспективных рынках. Уверен, что наш профессиональный коллектив справится с любыми вызовами», – сказал генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» Лери Губкин.

Лери Губкин родился 15 февраля 1979 г. В 2000 г. с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по направлению «Экономика и менеджмент», в 2009 г. прошел программу Executive MBA высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета. Кандидат экономических наук.

В рамках профессиональной деятельности в компаниях телеком-бизнеса Лери Губкин начал свой путь в ПАО «МегаФон», затем продолжительное время работал на руководящих позициях в ПАО «Ростелеком».

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Далее, в АО «ЭР-Телеком Холдинг», в роли директора по B2G и члена правления компании он отвечал за стратегическое и операционное управление подразделениями по созданию телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры для предоставления сервисов на уровне федеральных и региональных органов власти.

В компанию «ТрансТелеКом» Лери Губкин перешел в 2025 г., в феврале 2026 г. был назначен на должность первого заместителя генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Веселый, «Газпром Трансгаз Саратов»: Благодаря ИИ-сервисам в 7,5 раз сократились сроки обработки входящих документов

Из одиночного атома создан квантовый микроскоп с разрешением, недоступным современным приборам

Модульная архитектура разгоняет выручку ИТ-компаний в 10 раз

Госдума борется с мошенниками: Россиянам разрешили иметь 20 банковских карт и устанавливать самозапрет на звонки

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Экс-глава поставщика электроники в НИИ Минобороны может сесть на 8 с лишним лет

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290