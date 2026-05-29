«Р7» и кампус «Школы 21» в Омске будут вместе готовить ИТ-кадры

«Школа 21» в Омске и «Р7» договорились о сотрудничестве в сфере ИТ и подготовки ИТ-кадров. Соглашение подписано Евгением Шелковниковым, генеральным директором «Р7», и Натальей Шилкиной, руководителем филиала АНО «Школа 21» в Омске. Оно предусматривает совместную работу по популяризации информационных технологий, обмен экспертизой, а также проведение образовательных и профессиональных мероприятий. Об этом CNews сообщил представитель «Р7».

«Р7» и «Школа 21» собираются организовывать совместные мастер-классы, хакатоны, конференции, выставки и другие мероприятия для стимуляции развития ИТ-навыков омичей. Представители «Р7» смогут участвовать в них в качестве экспертов, менторов и членов жюри, предоставлять практические кейсы и задачи для участников. Соглашение также предполагает участие специалистов компании-разработчика в ревью проектов и оценке результатов отдельных мероприятий. Для координации совместных инициатив и проектов по цифровым инструментами и повышению эффективности работы, стороны планируют создать рабочие и экспертные группы, проводить встречи, разрабатывать дорожные карты и планы по реализации.

Российские ПАКи нового поколения

«Развитие отечественной ИТ-отрасли невозможно без системной работы с будущими специалистами. Для «Р7» вопрос подготовки кадров имеет важнейшее значение. Сотрудничество с омским кампусом «Школы 21» позволит объединить научно-образовательную экспертизу и практический опыт индустрии. Я верю, что наша совместная работа поможет тем, кто только начинает свой путь в ИТ, лучше понимать реальные задачи ИТ-компаний и эффективно интегрироваться в работу над современными решениями», — отметил Евгений Шелковников.

«Сегодня развитие цифровой экономики напрямую зависит от качества подготовки кадров и эффективности взаимодействия между образовательными организациями и компаниями-практиками, разработчиками. Партнерство с «Р7» открывает дополнительные возможности для вовлечения новых, заинтересованных специалистов в решение практических задач, знакомства с отечественными программными продуктами и получения опыта работы с экспертами отрасли», — сказала Наталья Шилкина.

