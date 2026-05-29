Спрос на ИТ-кадры растет: популярные направления для абитуриентов в 2026 году
По данным сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru, работодатели резко увеличили спрос на технических специалистов: за год число вакансий в сфере искусственного интеллекта выросло почти в полтора раза, в инженерии — на 35%, а в кибербезопасности — на 31%. На этом фоне эксперты советуют выпускникам 2026 г. выбирать профессии, которые останутся востребованными ещё как минимум 10–15 лет.
Искусственный интеллект и Data Science
Компании внедряют нейросети и автоматизацию, поэтому спрос на ИИ-инженеров, аналитиков данных и разработчиков интеллектуальных систем продолжит расти еще много лет. Средняя зарплата специалистов в сфере Data Science сегодня составляет 169,48 тыс. руб., по данным GdeRabota.ru.
После выпуска специалисты разрабатывают ИИ-сервисы, создают цифровые продукты и помогают компаниям внедрять автоматизацию.
Для поступления понадобятся: профильная математика; русский язык; информатика.
Среди сильнейших вузов — МФТИ, НИУ ВШЭ, ИТМО и Университет Иннополис. Эти вузы сотрудничают с крупнейшими ИT-компаниями и делают упор на практику и современные технологии.
Кибербезопасность
Чем больше сервисов и документов переходят в цифровую среду, тем выше риск утечек данных и кибератак. В будущем специалисты защищают компании и государственные системы от взломов и киберугроз.
Для поступления обычно нужны: профильная математика; информатика; русский язык.
Сильную подготовку по кибербезопасности дают МИФИ, ИТМО, СПбГУ и УрФУ. Эти университеты известны сильными техническими школами и современными ИT-лабораториями.
Инженерия, робототехника и машиностроение
По данным GdeRabota.ru, инженеры уже сейчас входят в число самых востребованных специалистов в России. Спрос на них будет расти из-за развития промышленности, автоматизации производств и инфраструктурных проектов. Сейчас средняя зарплата инженеров составляет 100 тыс. рублей.
Для поступления обычно требуются: профильная математика; физика; русский язык.
Среди лучших вузов — МГТУ им. Баумана, СПбПУ, Томский политех и ЮФУ. Они тесно работают с промышленными предприятиями и готовят специалистов под реальные запросы рынка.
Энергетика и альтернативная энергетика
Во всем мире растет интерес к экологичным технологиям и модернизации энергетики. Зарплаты в сфере энергетики сейчас составляют 132 тыс. руб., по данным сервиса GdeRabota.ru.
Для поступления чаще всего нужны: профильная математика; физика; русский язык.
Сильные программы есть в КНИТУ, УрФУ, СФУ и ДВФУ. Эти вузы активно сотрудничают с промышленностью и энергетическим сектором.
Медицина и биотехнологии
Медицина останется одной из самых стабильных сфер даже через 20 лет. При этом все больше ценятся специалисты, которые разбираются не только в лечении, но и в современных технологиях.
Особенно перспективны направления на стыке медицины и ИT. Средняя зарплата врача в России 89,66 тыс. руб.й, а зарплаты в стоматологии могут быть выше 300 тыс. руб., по данным GdeRabota.ru.
Для поступления понадобятся: химия; биология; русский язык.
Среди сильнейших вузов — Сеченовский университет, СПбГМУ им. Павлова, НГУ и СамГМУ. Они известны сильной научной базой и современными медицинскими центрами.
Геология, нефтегаз и добыча полезных ископаемых
Специалисты в нефтегазовой сфере сохранят высокий уровень востребованности и зарплат. Например геолог может зарабатывать до 264 тыс. руб., по данным сервиса GdeRabota.ru.
Во время обучения студенты изучают геологию, разведку месторождений, бурение, промышленную безопасность и добычу полезных ископаемых.
Для поступления обычно требуются: профильная математика; физика; русский язык.
Сильную подготовку дают Тюменский индустриальный университет, УГНТУ, СФУ и СВФУ.
Рабочие и технические специальности
Эксперты советуют выпускникам после девятого класса не игнорировать колледжи и техникумы. Квалифицированные рабочие остаются крайне востребованными, а зарплаты в ряде технических профессий уже превосходят зарплаты в офисе.
В топе высокооплачиваемых рабочих специальностей сейчас: бульдозерист — средняя зарплата 236,13 тыс. руб.; сварщик — средняя зарплата 229,23 тыс. руб.; экскаваторщик — средняя зарплата 191,92 тыс. руб.; электрогазосварщик — средняя зарплата 167,61 тыс. руб.; механик — средняя зарплата 162,82 тыс. руб.
Для поступления в колледжи и техникумы после девятого класса учитывается средний балл аттестата и результаты ОГЭ. После обучения студент получает практическую специальность и может быстро выйти на рынок труда.
Сильные программы есть у Московского Политеха, колледжей СПбПУ, Колледжа Иннополис и участников проекта «Профессионалитет».
Компании все чаще принимают решения на основе данных, поэтому аналитики становятся важной частью бизнеса, банковской сферы и ИT.
Для поступления обычно нужны: профильная математика; русский язык; информатика или обществознание.
Сильные программы предлагают НИУ ВШЭ, ИТМО, Иннополис и ЮФУ.
Какие навыки станут обязательными в будущем
Эксперты считают, что через 10–15 лет практически любому специалисту понадобятся: умение работать с нейросетями; цифровая грамотность; гибкость мышления; способность быстро переучиваться; развитые коммуникативные навыки; эмоциональный интеллект.
«Особенность рынка труда будущего — не исчезновение профессий, а изменение требований к специалистам. Простые и рутинные задачи постепенно забирает искусственный интеллект, а ценность человека смещается в сторону сложных, междисциплинарных и коммуникационных задач», — сказала генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева.