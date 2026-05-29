Стартует новый сезон премии в области цифровых решений «Я знаю | Технологии»

Проект «Комсомольской правды» объединит лидеров отрасли и новых игроков, чтобы отметить лучшие практики и самые яркие идеи.

18 мая 2026 года медиагруппа «Комсомольская правда» запустила новый, третий сезон премии в области диджитал-решений и цифрового образования — «Я знаю | Технологии» (в прошлых сезонах премия называлась «Я знаю | Edtech»).

Наша цель — выявлять и поддерживать проекты и организации, которые развивают цифровые технологические решения для разных направлений бизнеса и образования. Премия объединяет участников из разных сфер: IT-компании, образовательные учреждения, научные объединения и корпоративные команды, внедряющие инновационные подходы к работе с персоналом, — всех, кто своими идеями и практиками формируют единую экосистему развития Технологий Будущего.

Премия станет площадкой для признания лидеров рынка и новых игроков, обмена опытом, формирования профессионального сообщества и масштабирования успешных решений.

Технологии Будущего

В этом году в премии новое не только название. В 3 сезоне отправить заявку на конкурс можно в рамках двух треков: образовательного и технологического. Все логично: сегодня развитие образования невозможно рассматривать отдельно от технологий и практик применения знаний в реальной профессиональной среде. Каждое направление дополняет другое: технологии усиливают образование, а образование формирует компетенции. И все вместе — обеспечивают применение знаний на практике и их влияние на экономику.

Эти два трека позволят объединить в рамках Премии разные типы участников и создать пространство для обмена опытом и формирования совместных решений.

Для рынка это возможность увидеть целостную картину развития отрасли, определить наиболее эффективные практики и задать ориентиры для дальнейшего роста.

Номинации

А еще в 3 сезоне мы увеличили количество номинаций, теперь их 10, по 5 в каждом треке.

Образовательный трек:

Диджитал-решение в сфере дополнительного образования и обучения

Диджитал-решение в языковом образовании

Диджитал-решение для детского образования

Применение современных цифровых технологий в вузах

Диджитал-решение для корпоративного обучения и организации бизнес-процессов в команде

Технологический трек:

Диджитал-решение в сфере медицины, фармакологии и оздоровительного сектора

Диджитал-решение в сфере финансовых операций и кибербезопасности

Диджитал-решение для предприятий

Вклад в развитие современных цифровых технологий (люди, команды и компании)

Новый цифровой продукт

Одна организация может отправить заявку на участие в 3 разных номинациях.

К участию в премии «Я знаю | Технологии» мы приглашаем IT-компании, разработчиков цифровых решений, онлайн-платформы, школы и вузы, образовательные проекты и команды, которые внедряют в свою работу цифровые продукты.

Прием заявок продлится до 15 ноября 2026 года. Подать заявку и узнать подробности можно на официальном сайте премии или через почту edtech@phkp.ru.

Эксперты и партнеры

В экспертный совет 3 сезона премии «Я знаю | Технологии» входят Наталья Чеснокова (проректор по организации приема, доцент кафедры массовых коммуникаций филологического факультета РУДН), Артем Сычев (заведующий кафедрой ИУ10 «Защита информации» МГТУ им. Баумана), Ольга Пивень (сооснователь и директор конференции ЦИПР), Александра Алешкова (директор департамента образования «Группы Астра» Astralinux), Евгений Максимов (директор по развитию экосистемы и образовательных инициатив YADRO).

Премию поддерживают: конференция ЦИПР, интернет-издание о высоких технологиях CNews, платформа Workspace, медиа и сервисы для предпринимателей Spark, медиа для предпринимателей ИНК.