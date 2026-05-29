Студенты МТУСИ перейдут от теории к практике на базе ИТ-решений «Группы Астра»

Новая специализированная лаборатория «Группы Астра» начала свою работу на базе факультета «Информационные технологии» Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ). Инициатива реализуется в рамках программы «Топ-ИТ» с целью подготовки специалистов в области разработки, тестирования и внедрения современных информационных и цифровых решений. Об этом CNews сообщил представитель «Группы Астра».

Сотрудничество МТУСИ и «Группы Астра» развивается уже несколько лет. Началось оно с внедрения программного обеспечения компании в административную инфраструктуру университета. В административной среде университета уже используются три операционные системы (ОС) — Astra Linux, Alt Linux и Windows. Парк оборудования, работающего на ОС «Группы Астра», уже сформирован и в перспективе будет увеличиваться. МТУСИ интегрирует продукты и технологии «Группы Астра» в образовательный процесс. Так, на всех 30 рабочих станциях лаборатории, кроме Astra Linux, будут последовательно развернуты VMmanager, Termidesk, RuBackup, ALDPro, Tantor, GitFlic и другие решения вендора.

На базе лаборатории около 1 тыс. студентов 1–4 курсов факультета информационных технологий ежемесячно будут выполнять практические работы, проходить курсы повышения квалификации, проектные курсы и стажировки в рамках дисциплин «Введение в информационные технологии», «Операционные системы», «Основы DevOps». Занятия проведут преподаватели кафедр математической кибернетики, информационных технологий, программной инженерии и системного программирования, предварительно их обучат работать с ИТ-решениями «Группы Астра». Площадку также задействуют в проведении мероприятий, связанных с изучением российских программных продуктов.

«МТУСИ — сильный вуз в области телекома и информационных технологий: здесь готовят настоящих технических специалистов. В нашей компании работают уже более двухсот выпускников этого университета. Направление телекома и ИТ развивается стремительно, в нем есть место и карьерному росту, и реализации творческих задач. Именно такие возможности открывает работа с продуктами «Группы Астра». Они востребованы в государственных и коммерческих структурах, ведущих отраслях промышленности, КИИ — на нас лежит большая ответственность перед страной и нашими клиентами. Но что более важно — мы строим программный стек и стремимся, чтобы в нем были представлены разные продукты, на них студентам предстоит учиться и выполнять практические задания. Они будут получать от нас неординарные задачи, которые помогают развивать проектное мышление. Такие специалисты очень нужны: молодые инженеры со знанием наших продуктов включаются в работу наиболее эффективно», — сказал Николай Прянишников, первый заместитель генерального директора «Группы Астра».

«Открытие лаборатории «Группы Астра» в МТУСИ — важный шаг в системной подготовке современных ИT специалистов. Здесь наши студенты будут работать с реальными задачами, проходить стажировки, участвовать в пилотных инициативах и создавать решения, ориентированные на потребности индустрии. Мы сосредоточены не только на передаче знаний, но и на формировании практических навыков, проектного мышления и способности доводить разработки до коммерческого результата. Такой формат позволит ускорить внедрение инноваций и укрепить образовательные связи между МТУСИ и «Группой Астра», — отметил Сергей Ерохин, ректор МТУСИ.