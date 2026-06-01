33% российских компаний увеличили зарплаты сотрудникам

Каждая третья российская компания (33%) увеличила фиксированную часть зарплат сотрудников в первой половине 2026 г., еще 59% сохранили уровень окладов на прежнем уровне, выяснили аналитики ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Команда исследований hh.ru провела опрос среди 2000 работодателей.

Чаще всего об увеличении окладов заявляли представители энергетической отрасли, где выплаты повысили 50% организаций, а также производители продуктов питания (48%) и телекоммуникационные компании (46%). Следом идут медицина и фармакология (44%), электроника (39%), а также образование, финансовый сектор, услуги для населения и нефтегазовая отрасль — в этих отраслях оклады выросли у 36% работодателей. В тяжелом машиностроении рост зафиксировали 33% компаний.

«Рост окладов именно в этих отраслях напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры. Чтобы удерживать людей и привлекать новых сотрудников, работодатели стараются создавать максимально комфортные условия труда, прежде всего увеличивая фиксированную часть зарплат», — сказала директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Кроме того, опрос работодателей показал, что до конца 2026 г. еще 29% российских компаний планируют повысить оклады, а 58% планируют сохранить их на прежнем уровне. Как и в первом полугодии, увеличивать заработные платы прежде всего намерены отрасли энергетики и продуктов питания.

Топ-10 отраслей, в которых до конца 2026 года вырастут оклады сотрудников, исследование hh.ru

