CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

«Академия iSpring» запустила новые курсы для специалистов, руководителей и директоров по персоналу

«Академия iSpring» объявила о запуске двух новых курсов для специалистов и руководителей в сфере управления персоналом: «Директор по персоналу» и «Бизнес-партнер по управлению персоналом». Программы помогут выстроить функцию управления под задачи бизнеса и получить практический опыт решения комплексных задач.

Курс «Директор по персоналу» подойдет менеджерам, бизнес-партнерам и специалистам, готовящимся к переходу на позицию директора по персоналу. Программа посвящена запуску и развитию функции на уровне всей компании. Среди тем: формирование стратегии по управлению персоналом, делопроизводство, системы оценки и мотивации, управление бюджетом, развитие команды, а также использование аналитики и искусственного интеллекта.

Курс «Бизнес-партнер по управлению персоналом» предназначен для тех, кто хочет развиваться в этой роли и стать стратегическим консультантом для руководителей. Участники курса разберут, как связывать инструменты управления персоналом с бизнес-целями, работать с аналитикой, выстраивать системы подбора, адаптации, обучения, мотивации и оценки, а также усиливать корпоративную культуру и бренд работодателя.

Оба курса построены в формате пошагового симулятора. Слушатели будут решать бизнес-задачи, работать с кейсами, разрабатывать решения для своей компании, получать обратную связь и защищать итоговый проект. Обучение проходит онлайн с живыми вебинарами, практикумами и домашними заданиями. Программы ведут действующие эксперты по управлению сильными командами. После защиты итогового проекта выпускники получат сертификат «Академии iSpring».

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бэкапа

«Роль специалистов по персоналу в компаниях заметно меняется: бизнес ждет не только закрытых вакансий, оформленных процессов и обучающих программ, но и понятного вклада в финансовые и операционные результаты. Поэтому мы сделали новые курсы максимально прикладными. Слушатели будут учиться говорить с руководителями на языке целей, метрик и решений. Для одних — это возможность перейти в роль бизнес-партнера по управлению персоналом, для других — подготовиться к управлению всей функцией персонала и увереннее работать с топ-менеджментом», — сказала Татьяна Галкина, директор «Академии iSpring».

«Академия iSpring» развивает образовательные программы для специалистов по корпоративному обучению, управлению персоналом и разработке электронных курсов. В портфеле академии — курсы по созданию онлайн-обучения, управлению обучением, развитию команд, работе с образовательными технологиями и продуктами iSpring.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цена инерции: сколько бизнес платит за отсутствие системы планирования

В России создано недорогое устройство для зарядки аккумуляторов, продлевающее срок их службы

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад

Рынок чипов в России продолжит падать. Китайские компоненты усиливают позиции

Сын ответил за отца. Владельцы «Ланита» и «Айтеко» теряют активы из-за венчурных инвестиций их родителей

Информсистемы госорганов защитят криптографией

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290