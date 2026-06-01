«Авито» принял участие в разработке первой в России общедоступной программы обучения ИИ для школьников

Технологическая платформа «Авито» выступила партнером в создании программы «Урок ИИ» — первого в России сквозного курса обучения искусственному интеллекту для школьников с 1 по 11 класс. Программа разработана Технопарком «Сколково» при участии «Авито» и китайского университета. Учебные материалы общедоступны: любая школа в любом регионе России сможет бесплатно использовать их в формате дополнительного образования. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Вклад «Авито» в программу — практический. Методисты компании участвовали в разработке учебных материалов, а кейсы «Авито» легли в основу заданий. На их примере школьникам рассказали, как технологии искусственного интеллекта работают внутри онлайн-платформы, ежедневно обеспечивая безопасность миллионов пользователей и ускоряя поиск нужных товаров и услуг. Такой подход помогает сверять школьную методологию с реальными задачами, которые искусственный интеллект решает в бизнесе.

В мае 2026 г. эксперты «Авито» провели пилотные уроки для младших классов в гимназии «Сколково» и инновационной школе «Сколка». Такой подход формирует у детей не только техническую грамотность, но и устойчивый интерес к технологиям, внося вклад в развитие отечественной ИТ-индустрии и кадрового потенциала страны.

Программа «Урок ИИ» закладывает базовую ИИ-грамотность с младшего возраста и включает такие темы для изучения, как: что такое модель, чем ответ машины отличается от ответа человека, как формулировать запрос нейросетям и проверять результат. Программирование и обучение моделей в начальной школе не предусмотрены – на этом уровне акцент делается на культуре работы c искусственным интеллектом. Сложность материала возрастает к средней и старшей школе, где появляются прикладные задачи и проектная работа.

Методология проведения уроков для начальной школы уже доступна на сайте. В течение лета 2026 г. на сайте появятся обучающие материалы для средней и старшей школы.

«Для нас было важно стать партнерами программы "Уроки ИИ" — в том числе потому, что качественное образование в сфере технологий должно быть доступно каждому ребенку вне зависимости от того, в каком регионе он живет и в какой школе учится. В рамках партнерства мы активно участвовали в разработке учебных материалов, чтобы задания отражали реальные задачи индустрии, формировали нужные навыки и давали знания, которые помогут детям развиваться в этой сфере. Мы верим, что именно такой подход — когда бизнес и образование работают вместе, а результат доступен всем — формирует по-настоящему сильное технологическое поколение», — сказал Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту, «Авито».

