Исследование SuperJob: каждый второй россиянин просит запретить использовать ИИ при подборе персонала

57% экономически активных россиян против автоматического отбора резюме, каждый второй требует запрета ИИ-скрининга. В опросах SuperJob, сервиса по поиску работы и подбору персонала — приняли участие представители 1,6 тыс. экономически активных граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

Россияне не готовы полностью доверить машинам решение о своём трудоустройстве. Большинство опрошенных (57%) относится к автоматическому скринингу резюме отрицательно, а каждый второй (50%) считает, что использование ИИ в этих целях необходимо запретить на законодательном уровне.

Мужчины настроены более скептически: отрицательный ответ об использовании ИИ при отборе резюме дали 65% мужчин против 50% женщин. При этом женщины чаще занимают нейтральную позицию (29% против 20% среди мужчин). Положительного мнения об ИИ-рекрутинге придерживаются лишь 8% россиян (9% женщин и 6% мужчин).

Респонденты с зарплатой от 150 тыс. руб. демонстрируют максимальный уровень поддержки ИИ (11%). В этой же группе больше всего тех, кто не хочет запрещать ИИ-технологии для рекрутинга (29%).

Казалось бы, молодёжь до 35 лет должна активнее принимать технологии, однако её негатив (59%) лишь немногим уступает показателям среди россиян 45+. Среди респондентов 45 лет и старше доля отрицательных ответов максимальна (60%), но при этом положительное отношение (9%) — на том же уровне, что и у молодёжи.

В вопросе о законодательном запрете ИИ при отборе резюме наблюдается явный перевес сторонников жёстких мер. Примечательно, что и мужчины, и женщины голосуют за запрет одинаково — ровно по 50%.

Очевидно, что люди пока не доверяют алгоритмам, потому что не понимают логики их решений. Для работодателей это тревожный сигнал: автоматизацию найма придётся делать максимально прозрачной и сочетать с человеческим контролем.

