Компания bpm и «АРТ-Финтех» объявили о стратегическом партнерстве

Компания bpm (входит в группу «Ланит») официально вступила в партнерскую программу «АРТ-Финтех», разработчика сертифицированных банковских микросервисных платформ. Об этом CNews сообщил представитель bpm.

В условиях активного курса на импортозамещение и ужесточения требований регулятора к технологическому суверенитету финансового сектора российские банки испытывают острую потребность в надежных отечественных решениях. Они должны быть способны заменить зарубежные core banking (автоматизированные банковские системы) и BPM-системы (управление бизнес-процессами) без потери функциональности и производительности.

Решения «АРТ-Финтех» внесены в реестр отечественного программного обеспечения, что открывает банкам прямой путь к реализации проектов по переходу на национальные продукты в рамках требований Банка России и Правительства РФ. Сочетание высокой скорости обработки операций, микросервисной архитектуры и гибкого API-слоя позволяет финансовым организациям не просто заменить устаревшие системы, но кратно ускорить ключевые процессы и выйти на новый уровень клиентского сервиса.

Компетенции партнеров взаимодополняют друг друга без пересечения конкурентных зон. «АРТ-Финтех» привносит глубокую архитектурную экспертизу банковских микросервисных систем – готовые, проверенные в промышленных условиях компоненты для расчетов, учета и процессинга. Команда bpm добавляет многолетний опыт комплексной автоматизации бизнес-процессов, внедрения low-code-платформ и управления организационными изменениями у крупнейших корпоративных заказчиков.

Результат – комплексное предложение полного цикла. Банк получает не отдельный модуль, а интегрированную экосистему, в которой технологическое ядро «АРТ-Финтех» органично вписано в процессный контур, выстроенный bpm. Такой подход сокращает риски внедрения, уменьшает стоимость владения системой и создает прочную основу для дальнейшего масштабирования.

Максим Волошинов, директор по развитию бизнеса компании bpm, сказал: «Объединение архитектурной экспертизы «АРТ-Финтех» в области банковских микросервисных систем и практического опыта bpm в построении и трансформации бизнес-процессов формирует новый вектор развития для финансовой отрасли. Мы убеждены, что совместные проекты позволят российским банкам не только закрыть задачи импортозамещения, но и получить конкурентное преимущество за счет более гибкой и производительной технологической платформы».

Представитель «АРТ-Финтех» отметил: «Мы видим высокий потенциал для развития технологических инициатив и реализации проектов нового уровня сложности. Уверены, что объединение усилий и наших компетенций откроет возможности к созданию современных, устойчивых и масштабных решений для банков федерального уровня».